«Айлендерс»
Нью-Йоркская бригада из Элмонта провела в чемпионате 81 матч, в котором собрала 84 очка. С такими цифрами она закончит сезон на пятом месте в таблице Столичного дивизиона.
Чем ближе регулярка подходила к своему финишу, тем хуже результаты показывали хоккеисты «Айлендерс». В период с 18 по 24 апреля «островитяне» потерпели пять подряд поражений.
В четырех матчах из пяти в упомянутой серии команда Барри Троца пропустила по 4+ шайбы. Ее соперниками были «Торонто» (2:4), «Флорида» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» (3:6), «Баффало» (3:5) и «Каролина» (2:5).
Исключительными стали две игры с «Вашингтоном», в которых ньюйоркцы показали достойную атаку. Оба матча с «Кэпиталз» «Айлендерс» закончили внушительными победами (4:1, 5:1).
«Тампа-Бэй»
Коллектив из Тампы в 81 игре чемпионата выбил для себя 108 очков, что позволяет ему занимать третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона.
Во встрече 20 апреля на «Амали Арене» «Тампа-Бэй» позволила возить себя хоккеистам «Детройта» (3:4). Однако после сенсации в зарубе с «Ред Уингз» «молнии» четырежды кряду размазали своих соперников.
В четырех играх команда Джона Купера забросила суммарно 26 голов и обеспечила гандикап в 3+ шайбы. В первой такой встрече «Болтс» втоптали в свой лед «Торонто» (8:1).
Другими жертвами «Тампы-Бэй» стали «Нэшвилл» (6:2), «Флорида» (8:4) и «Коламбус» (4:1). Последний матч «Болтс» также скатали с «Блю Джекетс», но на этот раз получили в свою рамку пятеру (2:5).
Коэффициенты
Поставить на победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры предлагают за 3.45, ничья оценивается в 4.50, а победа «Тампы-Бэй» — в 1.85.
Прогноз
Осознавая свой статус андердога в предстоящем матче,
Немотивированная «Тампа» также не будет настаивать на разгроме. Следовательно, сама встреча закончится результативной тишиной.
Ставка
В предстоящем матче хозяева сконцентрируются на внимательной защите, а гости не станут лишний раз рвать жилы. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.02.