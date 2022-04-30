В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «UBS Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Нью-Йоркская бригада из Элмонта провела в чемпионате 81 матч, в котором собрала 84 очка. С такими цифрами она закончит сезон на пятом месте в таблице Столичного дивизиона.

Чем ближе регулярка подходила к своему финишу, тем хуже результаты показывали хоккеисты «Айлендерс». В период с 18 по 24 апреля «островитяне» потерпели пять подряд поражений.

В четырех матчах из пяти в упомянутой серии команда Барри Троца пропустила по 4+ шайбы. Ее соперниками были «Торонто» (2:4), «Флорида» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» (3:6), «Баффало» (3:5) и «Каролина» (2:5).

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Исключительными стали две игры с «Вашингтоном», в которых ньюйоркцы показали достойную атаку. Оба матча с «Кэпиталз» «Айлендерс» закончили внушительными победами (4:1, 5:1).

«Тампа-Бэй»

Коллектив из Тампы в 81 игре чемпионата выбил для себя 108 очков, что позволяет ему занимать третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Во встрече 20 апреля на «Амали Арене» «Тампа-Бэй» позволила возить себя хоккеистам «Детройта» (3:4). Однако после сенсации в зарубе с «Ред Уингз» «молнии» четырежды кряду размазали своих соперников.

В четырех играх команда Джона Купера забросила суммарно 26 голов и обеспечила гандикап в 3+ шайбы. В первой такой встрече «Болтс» втоптали в свой лед «Торонто» (8:1).

Другими жертвами «Тампы-Бэй» стали «Нэшвилл» (6:2), «Флорида» (8:4) и «Коламбус» (4:1). Последний матч «Болтс» также скатали с «Блю Джекетс», но на этот раз получили в свою рамку пятеру (2:5).

Коэффициенты

Поставить на победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры предлагают за 3.45, ничья оценивается в 4.50, а победа «Тампы-Бэй» — в 1.85.

Прогноз

Осознавая свой статус андердога в предстоящем матче, команда Барри Троца попытается уделить внимание обороне , чтобы в последней домашней игре не заставлять родных фанатов наблюдать за тем, как они вынимают толстую пачку из своей сетки.

Немотивированная «Тампа» также не будет настаивать на разгроме. Следовательно, сама встреча закончится результативной тишиной.

Ставка

В предстоящем матче хозяева сконцентрируются на внимательной защите, а гости не станут лишний раз рвать жилы. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.02.