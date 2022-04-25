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    Результативные команды устроят голевую мясорубку?

    «Вашингтон» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч НХЛ 25 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Торонто»
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    Евгений Кузнецов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Апреля 2022 года

    «Вашингтон»

    Вашингтонская команда поучаствовала в 78 играх регулярного первенства, в которых выхватила 99 очков. В Столичном дивизионе она занимает четвертое место, отставая от «Питтсбурга» на 2 балла.

    В недавнем прошлом «Вашингтон» провел неплохую серию из четырех подряд побед. В каждом поединке стрика «Кэпиталз» забрасывали в сетку соперников по 4+ шайбы.

    Коэффициенты матча Вашингтон — Торонто

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
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    Зато накрыли серию команды Питера Лавиолетта максимально жестко — в Канаде «Кэпс» крупно влетели «Торонто» (3:7). После унижения в Онтарио столичные ребята оформили три победы в четырех играх.

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    Все четыре матча «Вашингтон» скатал на чужом льду. В гостях коллектив Лавиолетта переиграл «Монреаль» (8:4) и «Колорадо» (3:2). А после поражения от «Вегаса» (3:4 ОТ) «Кэпиталз» легко справились с «Аризоной» (2:0).

    «Торонто»

    Канадская бригада из Онтарио провела в регулярке 79 поединков, в которых затащила 109 очков. В зачете Атлантического дивизиона «листочки» засели на второй позиции.

    Совсем недавно «Торонто» и сам стрельнул добротной победной серией, дошедшей до четырех матчей. Первым, кого вынесли «Мэйпл Лифс», оказался именно «Вашингтон» (7:3).

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    • После морального уничтожения «Кэпиталз» команда Шелдона Кифа в гостях вырвала победу у «Оттавы» (5:4 ОТ), а на своем льду — припечатала «Айлендерс» (4:2) и «Филадельфию» (5:2).

    Прервался стрик «Торонто» во время печального визита на «Амали Арену», где канадцев казнила «Тампа-Бэй» (1:8). В последней игре «листочки» не смогли справиться с «Флоридой» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Вашингтона» в этой игре оценивается букмекерами в 2.15, на ничью можно поставить за 4.75, а на победу «Торонто» — за 2.40.

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    Прогноз

    В очной игре сойдутся два топ-соперника, которые в двух последних встречах друг с другом суммарно забивали 8+ голов. Учитывая, что и на данном этапе клубы в полном порядке, они могут скатать «верховую» игру и не париться о турнирной мотивации.

    Ставка

    Нападающие обеих команд покажут, чему их научил текущий сезон, ну а столичная публика получит удовольствие от зрелищного хоккея. Наши прогноз и ставка — тотал больше 7 за 2.22.

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