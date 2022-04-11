В пятом матче серии финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Металлург» 11 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В первой игре домашней части серии магнитогорцы победили с минимальным превосходством — 3:2, а во второй встрече у себя дома «сталевары» пережили поражение — 4:6.

Выезд в Челябинск «Металлург» Мг провел идеально. В одной битве «лисы» обошлись скромной победой — 2:1. Второй же поединок закончился выносом «Трактора» — 6:0. За час игры «Магнитка» оформила 19 бросков в створ и показала шикарную реализацию — 31.58%.

Коэффициенты матча Металлург Мг — Трактор 1 2.12 X 4.25 2 2.90 Ставка

Соперником магнитогорцев в четвертьфинале конференции был «Барыс», с которым команда Ильи Воробьева скатала пять поединков — 4:1. Семь матчей «сталевары» провели с «Авангардом» на стадии 1/2 — 4:3.

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В регулярном первенстве «Металлург» Мг поучаствовал в 48 встречах, в которых захватил 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на самой вершине.

«Трактор»

Выезд в Магнитогорск начался для «Трактора» с поражения — 2:3. Но во втором матче челябинцы расчехлили атаку и заслуженно победили — 6:4. В упомянутой встрече они нанесли 33 броска в раму и реализовали 18.18% моментов.

Домой «Трактор» вернулся неудачно. В первом поединке на своем льду «медведи» прошляпили камбэк «Магнитки» — 1:2, а во втором — были втоптаны в собственный лед — 0:6. В этом матче челябинцы бахнули в створ «Металлурга» 29 раз, но закончили его с нулевой реализацией.

В четвертьфинале конференции команда Анвара Гатиятулина за четыре встречи управилась с «Нефтехимиком» — 4:0. Шесть поединков ей хватило для того, чтобы оставить за бортом «Салават Юлаев» в 1/2 финала — 4:2.

В регулярном чемпионате «Трактор» успел скатать 49 матчей, в которых ему удалось взять 71 очко. В таблице Восточной конференции челябинцы финишировали вторыми.

Коэффициенты

Победа «Металлурга» Мг в этом матче оценивается в 2.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Трактора» — 2.69.

Прогноз

Погостив удачно в Челябинске, «Магнитка» максимально приблизилась к финалу Кубка Гагарина. Важнейший шаг в этом направлении команда Воробьева должна сделать при родной публике. За такую возможность «сталевары» будут цепляться всеми силами .

Ставка

Являясь на данный момент сильнее «Трактора», магнитогорцы сконцентрируются на пятом матче противостояния и завершат его желаемым для себя результатом. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.27.