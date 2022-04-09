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    Обгонит ли «Бостон» «Тампу-Бэй» по очкам?

    «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.49) на хоккейный матч НХЛ 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Бостон»
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    Ник Фолиньо
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Амали Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2022 года

    «Тампа-Бэй»

    Хоккейный клуб из Флориды провел в чемпионате 70 матчей, в которых заработал 93 балла. В таблице Атлантического дивизиона «молнии» опустились на четвертое место.

    Мартовский отрезок «Тампа-Бэй» закончила тремя подряд победами. В гостевых играх она взяла верх над «Детройтом» (2:1 ОТ) и «Айлендерс» (4:1), а дома — оказалась сильнее «Каролины» (4:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Бостон

  • 1
  • 2.07
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    Беспроигрышная серия «Болтс» продолжилась и в апреле, в матче с «Чикаго» (5:2). Однако после встречи с «Блэкхокс» команда Купера трижды уступила, пропустив 14 голов.

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    Два неприятных поединка «Тампа-Бэй» вынуждена была скатать на своем льду, где влетела «Монреалю» (4:5 Б) и «Торонто» (2:6). Последнюю встречу «молнии» провели в столице и проиграли «Вашингтону» (3:4).

    «Бостон»

    Как и «Тампа-Бэй», бостонцы скатали в регулярке 70 поединков и затащили в них 93 балла. В таблице Атлантического дивизиона команда поднялась на третье место и опередила по вторичной статистике коллектив Купера.

    В конце прошлого месяца «Бостон» дома устроил зарубу с «Торонто», в которой потерпел поражение (4:6). Из-за этого матча прервалась беспроигрышная серия «Брюинз», которая доросла до четырех поединков.

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    • Однако после замеса с канадцами команда Брюса Кэссиди организовала новую цепочку без потерь. Очередная успешная полоса началась с уничтожения «Нью-Джерси» (8:1).

    После выноса «Дэвилз» «Бостон» дважды кряду прихлопнул «Коламбус» (5:2, 3:2 ОТ). Последняя встреча закончилась неожиданной осечкой в гостевой зарубе с «Детройтом» (3:5).

    Коэффициенты

    На победу «Тампы-Бэй» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.11, ничья оценивается в 4.58, а победа «Бостона» — в 2.90.

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    Прогноз

    Последние результаты «Бостона» позволили ему обогнать «Тампу» в таблице. Однако лидируют «Брюинз» только по дополнительным показателям, поэтому на «Амали Арене» они попытаются получить более весомое превосходство.

    Учитывая, что с общей формой «мишек» все в норме, они могут оставить без очков «Болтс», набив при этом сетку несколькими шайбами.

    Ставка

    В турнирно важном матче команда Кэссиди покажет топовую атаку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 2.49.

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    «Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на хоккей. Обгонит ли «Бостон» «Тампу-Бэй» по очкам?
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