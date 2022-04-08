В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Канадская команда из Онтарио успела поучаствовать в 69 встречах регулярки, после которых на ее счету оказалось 58 очков. В Атлантическом дивизионе «Сенс» занимают седьмое место.

Конец марта запомнился болельщикам «Оттавы» двумя поражениями их любимцев. В первой игре, прошедшей в «Канадиен Тайер Центре», «сенаторы» уступили «Флориде» по буллитам (3:4 Б).

В разы хуже команда Ди Джея Смита провела встречу в Теннесси, где в одну калитку слилась «Нэшвиллу» (1:4). А вот в апреле «Сенаторз» еще никому не отдали ни единого балла. Беспроигрышная серия уже дошла до трех поединков.

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В двух матчах в начале месяца «Оттава» вынесла «Детройт» с одинаковым счетом (5:2). А в последней игре хоккеисты Смита не постеснялись разгромить «Монреаль» на его территории (6:3).

«Нэшвилл»

Коллектив из Теннесси зарубился в 69 поединках сезона, в которых сумел затащить 89 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он идет четвертым, опережая на 1 балл пятый «Даллас».

В последнее время у «Нэшвилла» разладилась игра в гостях. В трех предыдущих матчах на чужом льду «хищники» остались без очков и пропустили суммарно 16 голов.

Первый печальный выезд прошел в Калифорнии, где «Предс» крупно влетели «Лос-Анджелесу» (1:6). С таким же счетом подопечные Джона Хайнса закончили поединок против «Вегаса» в Неваде (1:6).

Два следующих матча «Нэшвилл» провел дома. При родной публике он переиграл «Филадельфию» (5:4) и «Оттаву» (4:1). Позже в гостях «Предаторз» слились «Баффало» (3:4), а в статусе хозяев — грохнули «Миннесоту» (6:2).

Коэффициенты

В этой игре победа «Оттавы» оценивается в 3.94, а на победу «Нэшвилла» букмекеры предлагают поставить за 1.71. Ничья рассматривается за 5.00.

Прогноз

В матче 30 марта «Нэшвилл» грохнул «Оттаву» со счетом 4:1, после чего «сенаторы» оформили три подряд победы. Однако обыграли парни Смита таких же аутсайдеров, а вот в зарубе с «хищниками» у них снова появятся проблемы .

Ставка

Команде Хайнса по-прежнему нужны очки, поэтому в противостоянии с аутсайдером урвать 2 балла — это то, на что будут рассчитывать гости в Канаде. Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит + ТБ 4.5 за 2.00.