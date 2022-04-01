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    «Даллас» снова оставит «Анахайм» без набранных очков?

    «Анахайм» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Даллас»
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    Яни Хаканпяя
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Хонда Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2022 года

    «Анахайм»

    В 68 матчах регулярного первенства калифорнийской команде удалось заработать 65 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «утки» опустились на седьмую позицию.

    В ночь на 30 марта серия поражений «Анахайма» доросла до десяти матчей. Стартовала же эта цепочка 9 числа в выездном поединке против «Чикаго», в котором «кряквы» пережили позор (3:8).

    Коэффициенты матча Анахайм — Даллас

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
    •

    Гостевая часть выступлений продолжилась в Теннесси, где парни Далласа Икинса крупно влетели «Нэшвиллу» (1:4). В следующих играх на чужом льду «Дакс» уступили «Нью-Джерси» (1:2 Б), «Айлендерс» (3:4) и «Рейнджерс» (3:4 ОТ).

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    На своей арене ситуация для «утят» не улучшилась, поскольку команда проиграла «Флориде» (0:3), «Нэшвиллу» (3:6) и «Чикаго» (2:4). Последние матчи «Анахайма» закончились поражениями от «Сан-Хосе» (1:4) и «Далласа» (2:3).

    «Даллас»

    Техасская бригада провела 65 поединков и заработала 77 очков. В таблице Центрального дивизиона она замыкает первую пятерку и опережает ближайшего преследователя на 4 балла.

    Последний раз на чужом льду «Даллас» лишился очков 19 марта. В тот вечер «Старз» не смогли нагнуть «Айлендерс» (2:4). В трех следующих гостевых встречах «шерифы» чувствовали себя более раскованно.

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    • В одном из матчей на выезде команда Рика Боунесса переиграла «Вашингтон» (3:2), а после домашней победы над «Эдмонтоном» (5:3) она прихлопнула «Каролину» на «PNC-Арене» (4:3 Б).

    На игру 27 марта «Даллас» приехал к себе на родину. Вот только при любимой публике «Старз» были опозорены «Ванкувером» (1:4). В следующем поединке на выезде техасцы взяли верх над «Анахаймом» (3:2).

    Коэффициенты

    В предстоящем матче победа «Анахайма» оценивается в 3.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Далласа» — 2.00.

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    Прогноз

    В предыдущей игре «Старз» расширили серию поражений «Анахайма» до десяти матчей. Оставаясь турнирно мотивированными, техасцы сделают все, чтобы еще в одной стыковой встрече дать старт второму десятку поединков, в которых «Дакс» теряют очки.

    Ставка

    В матче с ослабленным калифорнийским клубом у «шерифов» отличные шансы на успех. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой -1 за 2.19.

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    «Анахайм» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Даллас» снова оставит «Анахайм» без набранных очков?
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