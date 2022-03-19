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    Захватит ли «Виннипег» преимущество над «Бостоном»?

    «Виннипег» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Бостон»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 19 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Марта 2022 года

    «Виннипег»

    Канадский клуб из Манитобы сыграл в 61 матче регулярки, заработав 66 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на шестом месте, отставая от зоны плей-офф на 8 очков.

    В первой мартовской встрече «Виннипег» дома перебил «Монреаль» в результативной зарубе (8:4), после чего команду ждали поражения в играх с «Далласом» (3:4 ОТ) и «Рейнджерс» (1:4).

    Коэффициенты матча Виннипег — Бостон

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.17
  • Ставка
    •

    Еще 2 очка в весенней части сезона «Джетс» удалось добыть в борьбе с «Тампой-Бэй» (7:4), а в игре 11 марта подопечные Дэйва Лоури взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    После визита в «Пруденшал Центр» «Виннипег» отправился в Нью-Йорк, где крупно проиграл «Айлендерс» (2:5). В паре последних матчей «Джетс» прихлопнули «Сент-Луис» (4:3 ОТ) и «Вегас» (7:3).

    «Бостон»

    Команда из Массачусетса также поучаствовала в 61 игре, в которой взяла 79 очков. В зачете Атлантического дивизиона она расположилась на четвертой позиции, опередив конкурентов на 24+ балла.

    В период с 8 по 13 марта «Бостон» провел 3-матчевую серию в «ТД Гарден». В двух встречах ему удалось победить, а еще в одной — зацепить один балл.

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    • В первой игре серии подопечные Брюса Кэссиди потерпели поражение от «Лос-Анджелеса» (2:3 ОТ). В паре следующих поединков «Бис» взяли верх над «Чикаго» (4:3) и «Аризоной» (3:2).

    Покинув «ТД Гарден», «Бостон» сгонял в Иллинойс, где сумел одолеть «Чикаго» (2:1 ОТ). Последний матч «Брюинз» закончился поражением в зарубе с «Миннесотой» (2:4).

    Коэффициенты

    На «Виннипег» в этом матче букмекеры предлагают кэф 2.73, ничью они оценивают в 4.64, а победу «Бостона» — в 2.20.

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    Прогноз

    Канадский клуб по-прежнему ведет борьбу за плей-офф места и выглядит сейчас неплохо. В двух последних матчах он прихлопнул сильных соперников, забросив суммарно 10 голов. С такой формой «Джетс» могут справиться и с «Бостоном».

    Ставка

    В предстоящем поединке предлагаем поверить в хозяев, которые хотя бы 1 балл обязательно заберут в копилку. Наши прогноз и ставка — «Виннипег» победит с форой 0 за 2.11.

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    «Виннипег» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на хоккей. Захватит ли «Виннипег» преимущество над «Бостоном»?
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