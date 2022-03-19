В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 19 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Канадский клуб из Манитобы сыграл в 61 матче регулярки, заработав 66 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на шестом месте, отставая от зоны плей-офф на 8 очков.

В первой мартовской встрече «Виннипег» дома перебил «Монреаль» в результативной зарубе (8:4), после чего команду ждали поражения в играх с «Далласом» (3:4 ОТ) и «Рейнджерс» (1:4).

Коэффициенты матча Виннипег — Бостон 1 2.70 X 4.40 2 2.17 Ставка

Еще 2 очка в весенней части сезона «Джетс» удалось добыть в борьбе с «Тампой-Бэй» (7:4), а в игре 11 марта подопечные Дэйва Лоури взяли верх над «Нью-Джерси» (2:1).

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После визита в «Пруденшал Центр» «Виннипег» отправился в Нью-Йорк, где крупно проиграл «Айлендерс» (2:5). В паре последних матчей «Джетс» прихлопнули «Сент-Луис» (4:3 ОТ) и «Вегас» (7:3).

«Бостон»

Команда из Массачусетса также поучаствовала в 61 игре, в которой взяла 79 очков. В зачете Атлантического дивизиона она расположилась на четвертой позиции, опередив конкурентов на 24+ балла.

В период с 8 по 13 марта «Бостон» провел 3-матчевую серию в «ТД Гарден». В двух встречах ему удалось победить, а еще в одной — зацепить один балл.

В первой игре серии подопечные Брюса Кэссиди потерпели поражение от «Лос-Анджелеса» (2:3 ОТ). В паре следующих поединков «Бис» взяли верх над «Чикаго» (4:3) и «Аризоной» (3:2).

Покинув «ТД Гарден», «Бостон» сгонял в Иллинойс, где сумел одолеть «Чикаго» (2:1 ОТ). Последний матч «Брюинз» закончился поражением в зарубе с «Миннесотой» (2:4).

Коэффициенты

На «Виннипег» в этом матче букмекеры предлагают кэф 2.73, ничью они оценивают в 4.64, а победу «Бостона» — в 2.20.

Прогноз

Канадский клуб по-прежнему ведет борьбу за плей-офф места и выглядит сейчас неплохо. В двух последних матчах он прихлопнул сильных соперников, забросив суммарно 10 голов . С такой формой «Джетс» могут справиться и с «Бостоном».

Ставка

В предстоящем поединке предлагаем поверить в хозяев, которые хотя бы 1 балл обязательно заберут в копилку. Наши прогноз и ставка — «Виннипег» победит с форой 0 за 2.11.