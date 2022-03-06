«Динамо» Минск
Стартовый матч серии со СКА минское «Динамо», несмотря на статус аутсайдера, начало неплохо — «зубры» выиграли первый период. Однако после перерыва гости растворились и получили в свои ворота полную сетку — 3:8.
В дебютной игре «Динамо» Минск нашло шансы всего для 15 бросков в створ ворот СКА, зато высокой была реализация — 20%. С игрой в защите у белорусской команды оказались проблемы — 77.78% отраженных ударов.
Коэффициенты матча Динамо Минск — СКА
Во втором поединке подопечные Крэйга Вудкрофта уже не позволяли питерцам штамповать голы пачками, однако и создать «зубры» ничего толком не сумели, из-за чего потерпели вторую подряд неудачу — 1:3.
В рамках регулярки «Динамо» Минск поучаствовало в 47 матчах, в которых было набрано 54 очка. Сезон команда закончила на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
СКА
В дебютной игре в рамках Кубка Гагарина СКА умудрился слить белорусскому клубу первый период. Однако после отдыха хозяева в «Ледовом» показали свой атакующий потенциал и уничтожили динамовцев — 8:3.
В этом поединке СКА сумел пробить в створ ворот гостей 36 раз. Процент реализации оказался на высоком уровне — 22.22%. В защите им было достаточно отразить 80% моментов «Динамо» Минск.
Во второй встрече команда Романа Ротенберга долго пыталась вскрыть оборону гостей. В итоге ей это удалось во втором и третьем периодах, в то время как гол «зубров» уже ничего не решал, СКА оформил победу — 3:1.
В регулярном чемпионате клуб из Санкт-Петербурга провел 48 матчей и заработал 68 очков. Сезон он закончил в качестве лидера Западной конференции.
Коэффициенты
Победа «Динамо» Минск в этой встрече оценивается в 5.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу СКА — 1.56.
Прогноз
Пока для питерцев
Ставка
Гости предстоящего матча легко оформят третью победу, но выносить соперников они не будут, предпочитая экономить силы. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТМ 6.5 за 2.19.