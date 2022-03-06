В третьем матче серии 1/4 финала Запада «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 6 марта. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Стартовый матч серии со СКА минское «Динамо», несмотря на статус аутсайдера, начало неплохо — «зубры» выиграли первый период. Однако после перерыва гости растворились и получили в свои ворота полную сетку — 3:8.

В дебютной игре «Динамо» Минск нашло шансы всего для 15 бросков в створ ворот СКА, зато высокой была реализация — 20%. С игрой в защите у белорусской команды оказались проблемы — 77.78% отраженных ударов.

Коэффициенты матча Динамо Минск — СКА 1 5.10 X 4.80 2 1.55 Ставка

Во втором поединке подопечные Крэйга Вудкрофта уже не позволяли питерцам штамповать голы пачками, однако и создать «зубры» ничего толком не сумели, из-за чего потерпели вторую подряд неудачу — 1:3.

Все прогнозы на КХЛ

В рамках регулярки «Динамо» Минск поучаствовало в 47 матчах, в которых было набрано 54 очка. Сезон команда закончила на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

СКА

В дебютной игре в рамках Кубка Гагарина СКА умудрился слить белорусскому клубу первый период. Однако после отдыха хозяева в «Ледовом» показали свой атакующий потенциал и уничтожили динамовцев — 8:3.

В этом поединке СКА сумел пробить в створ ворот гостей 36 раз. Процент реализации оказался на высоком уровне — 22.22%. В защите им было достаточно отразить 80% моментов «Динамо» Минск.

Во второй встрече команда Романа Ротенберга долго пыталась вскрыть оборону гостей. В итоге ей это удалось во втором и третьем периодах, в то время как гол «зубров» уже ничего не решал, СКА оформил победу — 3:1.

В регулярном чемпионате клуб из Санкт-Петербурга провел 48 матчей и заработал 68 очков. Сезон он закончил в качестве лидера Западной конференции.

Коэффициенты

Победа «Динамо» Минск в этой встрече оценивается в 5.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу СКА — 1.56.

Прогноз

Пока для питерцев эта серия складывается легко . «Динамо» Минск, несмотря на свои попытки огрызаться, терпит неудачи. Нет впечатления, что у «зубров» достаточно ресурсов, чтобы перевернуть ход противостояния на родной арене.

Ставка

Гости предстоящего матча легко оформят третью победу, но выносить соперников они не будут, предпочитая экономить силы. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТМ 6.5 за 2.19.