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    Разберется ли СКА с минским «Динамо»?

    СКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.44) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Минск
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    Мэт Робинсон
    В первом матче четвертьфинала конференций СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    В ходе регулярного первенства команда из Санкт-Петербурга успела принять участие в 48 матчах и заработать за это время 68 очков. В Западной конференции она финишировала первой.

    В заключительном отрезке чемпионата СКА провел 3-матчевую серию в «Ледовом». Сперва при родной публике питерская команда в одну калитку вынесла «Торпедо» (3:0).

    Во встрече с более серьезным соперником — «Ак Барсом» у команды Романа Ротенберга возникли проблемы (1:3). В последней игре регулярки питерцы взяли верх над «Сочи» (2:1).

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    Перед плей-офф раундом СКА успел провести шесть контрольных матчей, победив в каждом. Обыграла команда из Питера «Сочи» (5:4 ОТ), «Адмирал» (8:0), еще раз «Сочи» (2:1), дважды — «Автомобилист» (4:1, 4:2) и «Торпедо» (2:1 ОТ).

    «Динамо» Минск

    Белорусская бригада скатала в регулярном чемпионате 47 поединков и оформила в них 54 балла. В турнирной таблице Западной конференции она расположилась на итоговом восьмом месте.

    В период с 29 декабря по 5 января «Динамо» Минск оформило три подряд победы. Переиграли «зубры» «Металлург» Мг (1:0), «Северсталь» (5:3) и «Витязь» (4:3 Б).

    После поединка в Подольске команда Крэйга Вудкрофта отправилась в Балашиху, где в одну калитку слилась «Авангарду» (0:3). На этом регулярка для белорусского клуба закончилась.

    В качестве подготовки к плей-офф «Динамо» Минск провело два контрольных матча. В одном «зубры» разгромили «Шахтер» Солигорск (5:1), а в другом — крупно влетели «Салавату Юлаеву» (3:6).

    Коэффициенты

    Зарядить в этом матче на СКА можно с кэфом 1.44, ничью букмекеры видят за 5.40, а победу «Динамо» Минск — за 6.25.

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    Прогноз

    Перед завершением сезона минская бригада переживала явный игровой спад, который продолжится и в серии со СКА. Питерцы влегкую затащат это противостояние, а начнут его с крупной победы дома.

    Ставка

    В «Ледовом» хозяева не оставят белорусским гостям ни единого шанса. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 5.5 за 2.44.

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    СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на хоккей. Разберется ли СКА с минским «Динамо»?
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