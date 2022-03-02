В первом матче четвертьфинала конференций СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В ходе регулярного первенства команда из Санкт-Петербурга успела принять участие в 48 матчах и заработать за это время 68 очков. В Западной конференции она финишировала первой.

В заключительном отрезке чемпионата СКА провел 3-матчевую серию в «Ледовом». Сперва при родной публике питерская команда в одну калитку вынесла «Торпедо» (3:0).

Во встрече с более серьезным соперником — «Ак Барсом» у команды Романа Ротенберга возникли проблемы (1:3). В последней игре регулярки питерцы взяли верх над «Сочи» (2:1).

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Перед плей-офф раундом СКА успел провести шесть контрольных матчей, победив в каждом. Обыграла команда из Питера «Сочи» (5:4 ОТ), «Адмирал» (8:0), еще раз «Сочи» (2:1), дважды — «Автомобилист» (4:1, 4:2) и «Торпедо» (2:1 ОТ).

«Динамо» Минск

Белорусская бригада скатала в регулярном чемпионате 47 поединков и оформила в них 54 балла. В турнирной таблице Западной конференции она расположилась на итоговом восьмом месте.

В период с 29 декабря по 5 января «Динамо» Минск оформило три подряд победы. Переиграли «зубры» «Металлург» Мг (1:0), «Северсталь» (5:3) и «Витязь» (4:3 Б).

После поединка в Подольске команда Крэйга Вудкрофта отправилась в Балашиху, где в одну калитку слилась «Авангарду» (0:3). На этом регулярка для белорусского клуба закончилась.

В качестве подготовки к плей-офф «Динамо» Минск провело два контрольных матча. В одном «зубры» разгромили «Шахтер» Солигорск (5:1), а в другом — крупно влетели «Салавату Юлаеву» (3:6).

Коэффициенты

Зарядить в этом матче на СКА можно с кэфом 1.44, ничью букмекеры видят за 5.40, а победу «Динамо» Минск — за 6.25.

Прогноз

Перед завершением сезона минская бригада переживала явный игровой спад, который продолжится и в серии со СКА. Питерцы влегкую затащат это противостояние , а начнут его с крупной победы дома.

Ставка

В «Ледовом» хозяева не оставят белорусским гостям ни единого шанса. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 5.5 за 2.44.