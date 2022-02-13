В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 13 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Скатав 48 поединков, коллектив из Ньюарка собрал всего 39 баллов. В Столичном дивизионе таких показателей хватает лишь на седьмое место и отставание от плей-офф в 22 пункта.

В период с 24 января по 8 февраля «Нью-Джерси» варился в очередной серии без побед. В течение семи матчей «Дэвилз» не удалось набрать ни единого зачетного очка.

В ходе негативной череды поединков подопечные Линди Раффа потерпели поражения от «Лос-Анджелеса» (2:3), «Далласа» (1:5), «Тампы-Бэй» (2:3), «Каролины» (1:2), «Торонто» (4:6, 1:7) и «Оттавы» (1:4).

Все прогнозы на НХЛ

Прервать серию неудач «Нью-Джерси» удалось в игре с таким же аутсайдером — «Монреалем» (7:1). А вот реально удивить болельщиков команда Линди Раффа смогла в матче с «Сент-Луисом» (7:4).

«Питтсбург»

Парни из Пенсильвании провели в регулярке 48 матчей, в которых завоевали 66 очков. На данный момент они засели на втором месте в Столичном дивизионе, отставая от лидеров на 1 балл.

Незадолго до микропаузы в НХЛ «Питтсбург» умудрился потерпеть четыре поражения подряд. При этом далеко не в каждом поединке «Пенс» уступали действительно мощным соперникам.

Сперва дома команда Майка Салливана отдала очки «Сиэтлу» (1:2 ОТ), а затем — «Детройту» (2:3 Б). Еще пару осечек «Пингвинз» допустили в матчах с «Лос-Анджелесом» (3:4) и «Вашингтоном» (3:4 ОТ).

Очевидно, что небольшой отдых пошел парням Салливана на пользу, поскольку после возвращения на лед «Питтсбург» выбил два из двух. Прихлопнули «пингвины» «Бостон» (4:2) и «Оттаву» (2:0).

Коэффициенты

Поймать победу «Нью-Джерси» букмекеры предлагают за 3.30, кэф на «Питтсбург» — 1.94, а на ничейный результат — 4.78.

Прогноз

Для нынешнего «Питтсбурга», борющегося за лидерство в Столичном дивизионе, унылый «Джерси» не будет преградой . И недавние локальные успехи «дьяволов» ничего в раскладах сил не изменят.

Ставка

Даже на своей площадке команде Раффа будет тяжело противостоять «пингвинам». Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1 за 2.08.