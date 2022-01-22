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    «Кракен» не сможет задушить «Сент-Луис» на своей территории

    «Сиэтл» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч НХЛ 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Сент-Луис»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 22 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Января 2022 года

    «Сиэтл»

    В 39 встречах клуб из Сиэтла сумел взять всего 28 очков, из-за чего он по-прежнему плавает в глубинах Тихоокеанского дивизиона и отстает от ближайшей команды на 10 баллов.

    Совсем недавно «Сиэтл» пережил очередную безвыигрышную серию, которая затянулась на 9 поединков. При этом после вынужденной паузы «Кракен» трижды вышел на лед в статусе гостей.

    Коэффициенты матча Сиэтл Кракен — Сент-Луис

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    На чужой территории подопечные Дэйва Хэкстола уступили «Колорадо» (3:4), «Далласу» (2:5) и «Сент-Луису» (1:2). А по возвращении домой «Кракен» отдал очки «Лос-Анджелесу» (1:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Потихоньку выпутываться из продолжительной черной полосы «Сиэтл» начал 18 января, когда дома переиграл «Чикаго» (3:2 Б). В последнем матче парни Хэкстола взяли верх над «Сан-Хосе» (3:2).

    «Сент-Луис»

    Ребята из Миссури заполучили 51 балл в 39 встречах регулярки. На сегодняшний день таких показателей достаточно для третьего места в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    Пять последних матчей «Сент-Луис» провел дома. Четырежды посетители «Энтерпрайз-центра» увидели победу своих любимцев. Стартовала серия поединков в Миссури с разгрома «Вашингтона» (5:1).

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    • Поиздевавшись над «Кэпиталз», подопечные Крейга Беруби скромнее обошлись с «Далласом» (2:1). Без выноса в одну калитку закончился и матч «Блюз» против «Сиэтла» 14 января (2:1).

    Единственное поражение на своем льду «Сент-Луис» пережил в результативном замесе с «Торонто» (5:6). Но в последнем матче «музыканты» оформили еще одну победу дома, переиграв «Нэшвилл» (5:3).

    Коэффициенты

    Поставить в этой игре на «Сиэтл» можно за 3.20, а кэф на победу «Сент-Луиса» — 2.01. Ничью букмекеры видят за 4.64.

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    Прогноз

    Недавно у «Блюз» была пара осечек, которые команда позволила допустить в играх с действительно сильными соперниками. Но при этом большую часть оппонентов банда из Миссури спокойно выносит.

    «Сиэтл» же продолжает искать себя и в это время сливается практически всем подряд. Конечно, в таком печальном состоянии «Кракен» не сумеет остановить «музыкантов».

    Ставка

    Следовательно, на «Клаймат Пледж Арене» велика вероятность уничтожения новичков НХЛ. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит с форой -1 за 2.17.

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    «Сиэтл» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Кракен» не сможет задушить «Сент-Луис» на своей территории
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