В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 22 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

В 39 встречах клуб из Сиэтла сумел взять всего 28 очков, из-за чего он по-прежнему плавает в глубинах Тихоокеанского дивизиона и отстает от ближайшей команды на 10 баллов.

Совсем недавно «Сиэтл» пережил очередную безвыигрышную серию, которая затянулась на 9 поединков. При этом после вынужденной паузы «Кракен» трижды вышел на лед в статусе гостей.

Коэффициенты матча Сиэтл Кракен — Сент-Луис 1 3.25 X 4.60 2 1.90 Ставка

На чужой территории подопечные Дэйва Хэкстола уступили «Колорадо» (3:4), «Далласу» (2:5) и «Сент-Луису» (1:2). А по возвращении домой «Кракен» отдал очки «Лос-Анджелесу» (1:3).

Все прогнозы на НХЛ

Потихоньку выпутываться из продолжительной черной полосы «Сиэтл» начал 18 января, когда дома переиграл «Чикаго» (3:2 Б). В последнем матче парни Хэкстола взяли верх над «Сан-Хосе» (3:2).

«Сент-Луис»

Ребята из Миссури заполучили 51 балл в 39 встречах регулярки. На сегодняшний день таких показателей достаточно для третьего места в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Пять последних матчей «Сент-Луис» провел дома. Четырежды посетители «Энтерпрайз-центра» увидели победу своих любимцев. Стартовала серия поединков в Миссури с разгрома «Вашингтона» (5:1).

Поиздевавшись над «Кэпиталз», подопечные Крейга Беруби скромнее обошлись с «Далласом» (2:1). Без выноса в одну калитку закончился и матч «Блюз» против «Сиэтла» 14 января (2:1).

Единственное поражение на своем льду «Сент-Луис» пережил в результативном замесе с «Торонто» (5:6). Но в последнем матче «музыканты» оформили еще одну победу дома, переиграв «Нэшвилл» (5:3).

Коэффициенты

Поставить в этой игре на «Сиэтл» можно за 3.20, а кэф на победу «Сент-Луиса» — 2.01. Ничью букмекеры видят за 4.64.

Прогноз

Недавно у «Блюз» была пара осечек, которые команда позволила допустить в играх с действительно сильными соперниками. Но при этом большую часть оппонентов банда из Миссури спокойно выносит.

«Сиэтл» же продолжает искать себя и в это время сливается практически всем подряд. Конечно, в таком печальном состоянии «Кракен» не сумеет остановить «музыкантов» .

Ставка

Следовательно, на «Клаймат Пледж Арене» велика вероятность уничтожения новичков НХЛ. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит с форой -1 за 2.17.