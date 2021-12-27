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    СКА продолжит выносить соперников?

    «Амур» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч КХЛ 27 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Амур» — СКА
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    Данила Моисеев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Платинум Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Декабря 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч Амур — СКА

  • 1
  • 4.60
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    В 44 играх хабаровской команде удалось захватить 38 очков, а в таблице Восточной конференции она занимает десятое место с отставанием от плей-офф территории на 2 пункта.

    Ради игры 8 декабря «Амур» съездил в Латвию. Путешествие в столицу этой страны оказалось успешным, хабаровчане оформили победу с минимальной разницей (2:1).

    К сожалению для парней Михаила Кравеца, данная встреча оказалась последней, в которой «тигры» были сильнее соперников. В пяти следующих матчах дальневосточную команду ждали одни разочарования.

    Все прогнозы на КХЛ

    Сперва «Амур» пару уступил «Адмиралу» (1:2, 0:1). Далее на «Платинум Арене» случились потери в двух играх с «Нефтехимиком» (1:3, 4:5 ОТ) и в поединке с «Локомотивом» (2:4).

    СКА

    Питерцы провели 42 матча, в которых хватанули 60 баллов. В зачете Западной конференции им удалось выбить себе первое место. Ближайшего конкурента клуб обходит на 1 очко.

    Практически всю первую половину декабря СКА провел сильно. Команда с Невы выдала пять побед подряд, забросив по 3+ шайбы в трех поединках.

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    • Накрылась смелая полоса ребят Валерия Брагина в зарубе с «Динамо» Москва, прошедшей в «Ледовом» (1:2 Б). А после паузы на матчи сборных «армейцы» снова никому не проигрывали.

    Сперва на своей территории СКА разобрался со «Спартаком» (4:2) и затащил «армейское дерби» (3:2 ОТ). Позже в Новосибирске питерцы огорчили «Сибирь» (4:3).

    Коэффициенты

    На «Амур» в предстоящем матче можно поставить за 4.56, ничья оценивается букмекерами в 4.64, а победа СКА — в 1.62.

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    Прогноз

    Безвыигрышная серия «Амура» расширилась до пяти матчей. В двух встречах из трех «тигры» уступили с разницей в 2 шайбы. Перед поединком с набравшим форму СКА это не лучшая статистика.

    Ставка

    В Хабаровске «армейцы» без нервов разберутся с «Амуром», оформив себе приличный гандикап. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1.5 за 2.09.

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    «Амур» — СКА: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на хоккей. СКА продолжит выносить соперников?
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