В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Платинум Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

В 44 играх хабаровской команде удалось захватить 38 очков, а в таблице Восточной конференции она занимает десятое место с отставанием от плей-офф территории на 2 пункта.

Ради игры 8 декабря «Амур» съездил в Латвию. Путешествие в столицу этой страны оказалось успешным, хабаровчане оформили победу с минимальной разницей (2:1).

К сожалению для парней Михаила Кравеца, данная встреча оказалась последней, в которой «тигры» были сильнее соперников. В пяти следующих матчах дальневосточную команду ждали одни разочарования.

Все прогнозы на КХЛ

Сперва «Амур» пару уступил «Адмиралу» (1:2, 0:1). Далее на «Платинум Арене» случились потери в двух играх с «Нефтехимиком» (1:3, 4:5 ОТ) и в поединке с «Локомотивом» (2:4).

СКА

Питерцы провели 42 матча, в которых хватанули 60 баллов. В зачете Западной конференции им удалось выбить себе первое место. Ближайшего конкурента клуб обходит на 1 очко.

Практически всю первую половину декабря СКА провел сильно. Команда с Невы выдала пять побед подряд, забросив по 3+ шайбы в трех поединках.

Накрылась смелая полоса ребят Валерия Брагина в зарубе с «Динамо» Москва, прошедшей в «Ледовом» (1:2 Б). А после паузы на матчи сборных «армейцы» снова никому не проигрывали.

Сперва на своей территории СКА разобрался со «Спартаком» (4:2) и затащил «армейское дерби» (3:2 ОТ). Позже в Новосибирске питерцы огорчили «Сибирь» (4:3).

Коэффициенты

На «Амур» в предстоящем матче можно поставить за 4.56, ничья оценивается букмекерами в 4.64, а победа СКА — в 1.62.

Прогноз

Безвыигрышная серия «Амура» расширилась до пяти матчей. В двух встречах из трех «тигры» уступили с разницей в 2 шайбы . Перед поединком с набравшим форму СКА это не лучшая статистика.

Ставка

В Хабаровске «армейцы» без нервов разберутся с «Амуром», оформив себе приличный гандикап. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1.5 за 2.09.