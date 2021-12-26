В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В 41 игре чемпионата «армейцы» захватили 56 баллов. С такими цифрами они заняли четвертое место в Западной конференции и отстали от первого клуба на 2 пункта.

В период с 26 ноября по 6 декабря ЦСКА выносил всех, кто доставался им в календаре КХЛ. Беспроигрышная серия красно-синих дотянула до пяти поединков.

Накрылась светлая полоса московского клуба в домашней встрече с «Торпедо» (2:5). Бонусом подопечные Сергея Федорова отдали очки «Локомотиву» в Ярославле (2:3 ОТ).

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После паузы на матчи Кубка Первого канала ЦСКА съездил в Хельсинки, где припечатал «Йокерит» (3:1). В последней встрече команда Федорова проиграла СКА (2:3 ОТ).

«Динамо» Минск

Парни, представляющие Белоруссию, затащили 48 очков в 42 матчах. В таблице Западной конференции динамовцы находятся на седьмой позиции, обгоняя «Спартак» на 1 пункт.

В начале декабря у «Динамо» Минск был очередной бледный период в статистике выступлений. В трех встречах «зубры» уступили «Сочи» (3:4 ОТ), «Витязю» (1:4) и «Торпедо» (1:2).

В дальнейших матчах подопечные Крэйга Вудкрофта немного прибавили. Три игры из четырех белорусы обернули в свою пользу. Перед паузой на Евротур они прихлопнули «Йокерит» (5:3).

После Кубка Первого канала «Динамо» Минск разгромило «Динамо» Рига (4:1). Затем парни Вудкрофта получили ответку от «шутов» (1:2 ОТ) и обыграли «Куньлунь» (6:4).

Коэффициенты

На ЦСКА в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.42, ничью они оценивают в 5.30, а успех минского «Динамо» — в 6.10.

Прогноз

В недавних играх «армейцы» растратили очки и немного отстали от лидеров конференции. Такой расклад не может устраивать команду Федорова. В ряде следующих матчей она попытается улучшить положение .

Ставка

При родных фанатах «армейцы» спокойно разберутся с минскими парнями, форма которых очень далека от удовлетворительной. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 4.5 за 2.05.