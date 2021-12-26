ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран ТорресФерран Торрес — адеальный трансфер для «Барселоны» Даниил Медведев Историческая победа Медведева, драма Джоковича и возвращение Федерера. Топ-10 событий года в теннисе Франк МилльФранк Милль. Форвард, совершивший «промах века»
  • 00:56
    • Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ
  • 23:59
    • «Бавария» заплатит за вингера «Лидса» 50 млн евро
    Все новости спорта

    Домашняя встреча ЦСКА пройдет без неприятных сюрпризов?

    ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Каменев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 26 Декабря 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •

    Коэффициенты на матч ЦСКА — Динамо Минск

  • 1
  • 1.43
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    В 41 игре чемпионата «армейцы» захватили 56 баллов. С такими цифрами они заняли четвертое место в Западной конференции и отстали от первого клуба на 2 пункта.

    В период с 26 ноября по 6 декабря ЦСКА выносил всех, кто доставался им в календаре КХЛ. Беспроигрышная серия красно-синих дотянула до пяти поединков.

    Накрылась светлая полоса московского клуба в домашней встрече с «Торпедо» (2:5). Бонусом подопечные Сергея Федорова отдали очки «Локомотиву» в Ярославле (2:3 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    После паузы на матчи Кубка Первого канала ЦСКА съездил в Хельсинки, где припечатал «Йокерит» (3:1). В последней встрече команда Федорова проиграла СКА (2:3 ОТ).

    «Динамо» Минск

    Парни, представляющие Белоруссию, затащили 48 очков в 42 матчах. В таблице Западной конференции динамовцы находятся на седьмой позиции, обгоняя «Спартак» на 1 пункт.

    В начале декабря у «Динамо» Минск был очередной бледный период в статистике выступлений. В трех встречах «зубры» уступили «Сочи» (3:4 ОТ), «Витязю» (1:4) и «Торпедо» (1:2).

  • Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин
  • Объясняем, почему хоккеисты НХЛ не едут на Олимпийские игры в Китае
  • 23/12/2021

    • В дальнейших матчах подопечные Крэйга Вудкрофта немного прибавили. Три игры из четырех белорусы обернули в свою пользу. Перед паузой на Евротур они прихлопнули «Йокерит» (5:3).

    После Кубка Первого канала «Динамо» Минск разгромило «Динамо» Рига (4:1). Затем парни Вудкрофта получили ответку от «шутов» (1:2 ОТ) и обыграли «Куньлунь» (6:4).

    Коэффициенты

    На ЦСКА в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.42, ничью они оценивают в 5.30, а успех минского «Динамо» — в 6.10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В недавних играх «армейцы» растратили очки и немного отстали от лидеров конференции. Такой расклад не может устраивать команду Федорова. В ряде следующих матчей она попытается улучшить положение.

    Ставка

    При родных фанатах «армейцы» спокойно разберутся с минскими парнями, форма которых очень далека от удовлетворительной. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 4.5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Ризеспор — Газиантеп
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Хэбей
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на хоккей. Домашняя встреча ЦСКА пройдет без неприятных сюрпризов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры