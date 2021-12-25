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    Продолжит ли СКА выносить соперников в гостях?

    «Сибирь» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч КХЛ 25 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — СКА
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    Ник Шор
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Декабря 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч Сибирь — СКА

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    В 41 игре чемпионата новосибирская банда захватила 48 очков, что подняло ее на шестое место в таблице Востока. От позиции в топ-5, на которой засел «Авангард», «снеговиков» отделяют 6 пунктов.

    Около месяца назад «Сибирь» в очередной раз выбила победную серию, дотянувшую до четырех поединков. В трех встречах сильного отрезка новосибирцы закидывали по 3+ шайбы.

    Большие планы команды Андрея Мартемьянова на дальнейшие матчи обломал «Локомотив» в игре 6 декабря (2:3), после которой была крупная победа над «Нефтехимиком» (3:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Три недавних встречи «Сибирь» скатала при родной публике. Сперва она разочаровала болельщиков в битве с «Трактором» (2:4), а затем — подарила победы над «Куньлунем» (3:2 ОТ) и «Локо» (2:1 ОТ).

    СКА

    Питерцы также провели 41 встречу, а заработали за все это время 58 баллов. На Западе таких показателей достаточно для того, чтобы считаться единоличными лидерами конференции.

    В турнирном архиве СКА также можно отыскать серию побед, которая была оформлена в период с 1 по 10 декабря. В ходе беспроигрышного отрезка «армейцы» вынесли 5 соперников.

    В списке тех, кто влетел команде Валерия Брагина, числятся: «Динамо» Минск (2:1), «Йокерит» (3:1), «Автомобилист» (1:0), «Трактор» (4:1) и «Металлург» Мг (5:1).

    Последние матчи клуб с Невы провел в «Ледовом». Фанаты в Санкт-Петербурге стали свидетелями поражения в игре с московским «Динамо» (1:2 Б), после которого СКА прихлопнул «Спартак» (4:2) и ЦСКА (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Сибирь» в этой встрече можно грузануть за 2.79, ничейный исход оценивается букмекерами в 4.04, а победа СКА — в 2.22.

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    Прогноз

    В течение пяти последних матчей на чужой площадке питерцы расстраивали хозяев. Группу пострадавших рискует пополнить и «Сибирь».

    Команда Мартемьянова сейчас в полном порядке, однако равная борьба с набравшим форму коллективом Брагина превратится в практически невыполнимую задачу.

    Ставка

    В Новосибирске «армейцы» будут вести себя нагло и заберут очередные 2 балла. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.22.

    «Сибирь» — СКА: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 25.12.2021. Прогнозы на хоккей. Продолжит ли СКА выносить соперников в гостях?
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