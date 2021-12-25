В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

В 41 игре чемпионата новосибирская банда захватила 48 очков, что подняло ее на шестое место в таблице Востока. От позиции в топ-5, на которой засел «Авангард», «снеговиков» отделяют 6 пунктов.

Около месяца назад «Сибирь» в очередной раз выбила победную серию, дотянувшую до четырех поединков. В трех встречах сильного отрезка новосибирцы закидывали по 3+ шайбы.

Большие планы команды Андрея Мартемьянова на дальнейшие матчи обломал «Локомотив» в игре 6 декабря (2:3), после которой была крупная победа над «Нефтехимиком» (3:0).

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Три недавних встречи «Сибирь» скатала при родной публике. Сперва она разочаровала болельщиков в битве с «Трактором» (2:4), а затем — подарила победы над «Куньлунем» (3:2 ОТ) и «Локо» (2:1 ОТ).

СКА

Питерцы также провели 41 встречу, а заработали за все это время 58 баллов. На Западе таких показателей достаточно для того, чтобы считаться единоличными лидерами конференции.

В турнирном архиве СКА также можно отыскать серию побед, которая была оформлена в период с 1 по 10 декабря. В ходе беспроигрышного отрезка «армейцы» вынесли 5 соперников.

В списке тех, кто влетел команде Валерия Брагина, числятся: «Динамо» Минск (2:1), «Йокерит» (3:1), «Автомобилист» (1:0), «Трактор» (4:1) и «Металлург» Мг (5:1).

Последние матчи клуб с Невы провел в «Ледовом». Фанаты в Санкт-Петербурге стали свидетелями поражения в игре с московским «Динамо» (1:2 Б), после которого СКА прихлопнул «Спартак» (4:2) и ЦСКА (3:2 ОТ).

Коэффициенты

На «Сибирь» в этой встрече можно грузануть за 2.79, ничейный исход оценивается букмекерами в 4.04, а победа СКА — в 2.22.

Прогноз

В течение пяти последних матчей на чужой площадке питерцы расстраивали хозяев. Группу пострадавших рискует пополнить и «Сибирь».

Команда Мартемьянова сейчас в полном порядке, однако равная борьба с набравшим форму коллективом Брагина превратится в практически невыполнимую задачу .

Ставка

В Новосибирске «армейцы» будут вести себя нагло и заберут очередные 2 балла. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.22.