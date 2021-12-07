В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

Новички НХЛ провели 24 матча, в которых смогли набрать всего 20 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Кракен» предпоследний. От плей-офф зоны его отделяют 7 баллов.

С 12 по 25 ноября «Сиэтл» скатал шесть подряд матчей на «Клаймат Пледж Арене», а победить в родных стенах ему удалось лишь в последних двух. Случилось это в поединках против «Вашингтона» (5:2) и «Каролины» (7:3).

После неожиданных побед над топами Востока «Кракен» отправился во Флориду, где сперва слился «Тампе» (0:3), а затем припечатал «Пантерз» (4:1). Еще в одной выездной игре парни Дэйва Хэкстола снесли «Баффало» (7:4).

Все прогнозы на НХЛ

Позже «Кракен» ждал визит в Мичиган, во время которого гости потерпели поражение от «Детройта» (3:4 Б). Вернувшись на свою территорию, «Сиэтл» разделался с «Эдмонтоном» (4:3).

«Питтсбург»

Парни из Пенсильвании затащили 27 баллов в 24 играх. В турнирной таблице Столичного дивизиона «Пенс» занимают четвертое место и обходят пятый «Коламбус» на 3 пункта.

Во второй половине прошлого месяца «Питтсбург» начал потихоньку приходить в сознание после серии потерь на старте регулярки. С 19 по 27 числа «Пингвинз» оформили пять побед подряд.

Беспроигрышная серия началась с путешествия в Канаду, где подопечные Майка Салливана прихлопнули «Монреаль» (6:0), «Торонто» (2:0) и «Виннипег» (3:1). А на территории Штатов «пингвины» успели обыграть «Ванкувер» (4:1) и «Айлендерс» (1:0).

Далее «Питтсбург» вновь ждали неудачи. В плохой для себя линии «Пенс» слились «Монреалю» (3:6), «Калгари» (1:2 Б) и «Эдмонтону» (2:5). Последняя игра закончилась для ребят Салливана победой над «Ванкувером» (4:1).

Коэффициенты

Победа «Сиэтла» в предстоящем матче оценивается букмекерами в 2.74, а победа «Питтсбурга» — в 2.25. Ничейный исход можно поймать за 4.62.

Прогноз

Только в четырех играх из восьми последних на своей территории «Кракен» потопил соперников. Но зато в семи поединках местная публика наблюдала за высокой результативностью в 6+ голов.

Ставка

Турнирная ситуация вынуждает и «Сиэтл», и «Питтсбург» биться за максимум в каждой встрече, поэтому в очном пересечении ждем серии голов в обе стороны. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.90.