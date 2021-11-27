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    «Колорадо» накроет серию домашних побед «Далласа»?

    «Даллас» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч НХЛ 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
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    Валерий Ничушкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    Техасцы в 17 играх чемпионата честно отвоевали у конкурентов 18 очков, благодаря чему оказались шестыми в таблице Центрального дивизиона, отстав от топ-4 на 3 балла.

    Последний раз дома «Даллас» отдавал соперникам победу 11 ноября. Тогда «шерифы» не смогли угомонить «Нэшвилл» (2:4). С того момента «Старз» дома никого не жалеют.

    В следующем поединке в «Американ Эйрлайнс Центре» ребята Рика Боунесса разгромили «Филадельфию» (5:2). С таким же результатом техасцы припечатали «Детройт» (5:2).

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    Затем «Даллас» вынужден был покинуть родные стены, чтобы встретиться с «Миннесотой» в Сент-Поле. В том матче гостей жесткого избили (2:7). Вернувшись домой, «Старз» разнесли «Сент-Луис» (4:1) и «Эдмонтон» (4:1).

    «Колорадо»

    Денверские парни провели 16 матчей, после которых поднялись на четвертое место Центрального дивизиона с 21 баллом в копилке. От первой позиции «Эвс» отделяют всего 4 очка.

    В начале ноября календарь НХЛ свел «Колорадо» и «Коламбус» в двух матчах подряд. В обоих встречах «Эвеланш» проиграли. Первая осечка случилась дома (4:5 ОТ), а вторая — в Огайо (2:4).

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    • Но после парочки поединков с «Блю Джекетс» подопечные Рика Боунесса выдали шесть крупных побед, в которых забрасывали минимум 4 шайбы. Крутейшая серия «Эвс» стартовала с матчей против «Ванкувера» (7:1) и «Сан-Хосе» (6:2) на «Болл Арене».

    Затем «Колорадо» отправился в Канаду, чтобы еще раз расстроить «Кэнакс» (4:2). Далее «Эвеланш» прибили «Сиэтл» (7:3), а у себя дома — припечатали «Оттаву» (7:5) и «Анахайм» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Далласа» в домашней игре букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью они предлагают поставить за 4.62, а на успех «Колорадо» — за 2.14.

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    На своей территории техасская банда выдала четыре подряд победы, забрасывая соперникам 4+ гола. Сейчас в родных стенах компашка Боунесса не щадит никого.

    Однако «Эвеланш» играют здорово как дома, так и на вражеской территории. В этой зарубе они смогут поставить на место «шерифов». Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.93.

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    «Даллас» — «Колорадо»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» накроет серию домашних побед «Далласа»?
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