В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Амали Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В 17 матчах сезона команда из Флориды взяла 23 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она занимает третье место, уступая первому и второму клубам по 6 и 4 балла соответственно.

В первом ноябрьском матче «Тампа-Бэй» отпраздновала победу над «Вашингтоном» (3:2), после чего состоялся ее визит в Канаду. Там «Болтс» уступили «Торонто» (1:2 ОТ) и припечатали «Оттаву» (5:3).

Десятого числа случилось домашнее поражение от «Каролины» (1:2 ОТ), после которого парни Джона Купера выдали 3-матчевую беспроигрышную серию.

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«Тампа-Бэй» победила «Флориду» (3:2 ОТ), «Айлендерс» (4:1) и «Филадельфию» (4:3 Б). В других встречах «Лайтнинг» уступили «Нью-Джерси» (3:5) и переиграли «Миннесоту» (5:4 Б).

«Филадельфия»

Хоккеисты из Пенсильвании имеют в своем резерве 19 баллов, добытых в 16 встречах. В зачете Столичного дивизиона «летчикам» удалось подняться на четвертую строчку.

Результаты «Филадельфии» напоминают биржевой график. Сперва показатели команды идут на повышение, а затем неожиданно могут рухнуть вниз.

К примеру, не так давно «Флайерз» слили дерби слабому «Питтсбургу» (2:3 ОТ), после чего они обыграли «Вашингтон» (2:1). Далее на своей территории парни Алена Виньо крупно влетели «Торонто» (0:3), а в Роли — прибили «Каролину» (2:1).

Позже «Филадельфия» отправилась в Техас, где была разгромлена «Далласом» (2:5). А в последних домашних матчах она разделалась с «Калгари» (2:1 ОТ), уступила «Тампе» (3:4 Б) и «Бостону» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Филадельфии» — 3.15.

В прошлой очной встрече «Болтс» смогли вырвать победу благодаря более точным послематчевым броскам. Однако на своей территории команда Купера готова сыграть иначе.