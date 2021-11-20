ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиПоследователь Гвардиолы. Что Хави привнесет в «Барселону»? Маркус Рэшфорд в eFootball 2022Ожидание vs. Реальность. Какой в действительности получилась eFootball 2022? Национальный стадион в ПекинеПекин-2022. Арены готовы, а вот со снегом могут быть проблемы
    Все новости спорта

    Сколько голов «Динамо» и «Салават Юлаев» настреляют на «ВТБ Арене»?

    «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 20 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Белов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 20 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    В 29 встречах регулярки столичные парни смогли урвать 38 очков, что вернуло команду на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

    В конце прошлого месяца «Динамо» Москва дважды проиграло. Сперва сине-белые уступили СКА (2:3), но самое неприятное поражение случилось в гостевой встрече с рижским «Динамо» (1:4).

    После неудачного выезда в Латвию подопечные Алексея Кудашова выдали четыре победы в пяти матчах. В одном таком поединке московская команда раскатала «Динамо» Минск (7:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем на «ВТБ Арене» парни Кудашова неожиданно слились «Амуру» (0:1). Далее в Балашихе «Динамо» Москва уступило «Авангарду» (1:3), а в паре матчей после Евротура сине-белые хлопнули «Йокерит» (3:1) и ЦСКА (3:2 Б).

    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда провела 30 поединков, в которых завоевала 42 очка. А в турнирной таблице Восточной конференции она по-прежнему находится на третьем месте.

    На данном этапе чемпионата «Салават Юлаев» переживает не лучшие времена. В четырех встречах из восьми предыдущих «юлаевцы» остались без набранных баллов.

    В конце прошлого месяца парни Томи Ламсы влетели «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:2), а затем была победа над минским «Динамо» (5:3).

    Ноябрьская серия «Салавата Юлаева» стартовала со встречи с «Амуром» (3:2). Позже уфимские парни потеряли очки в играх с «Авангардом» (2:4) и «Трактором». А после Евротура зеленые прибили «Торпедо» (2:0) и «Витязь» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.66.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В очном поединке в столице друг с другом сыграют одни из самых результативных команд текущего сезона КХЛ. При этом очки понадобятся каждой стороне.

    Следовательно, предстоящая встреча обещает нам много голов, верим в высокую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Черноморец — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.82
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Динамо» и «Салават Юлаев» настреляют на «ВТБ Арене»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры