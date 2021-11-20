В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В 29 встречах регулярки столичные парни смогли урвать 38 очков, что вернуло команду на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

В конце прошлого месяца «Динамо» Москва дважды проиграло. Сперва сине-белые уступили СКА (2:3), но самое неприятное поражение случилось в гостевой встрече с рижским «Динамо» (1:4).

После неудачного выезда в Латвию подопечные Алексея Кудашова выдали четыре победы в пяти матчах. В одном таком поединке московская команда раскатала «Динамо» Минск (7:3).

Все прогнозы на КХЛ

Затем на «ВТБ Арене» парни Кудашова неожиданно слились «Амуру» (0:1). Далее в Балашихе «Динамо» Москва уступило «Авангарду» (1:3), а в паре матчей после Евротура сине-белые хлопнули «Йокерит» (3:1) и ЦСКА (3:2 Б).

«Салават Юлаев»

Уфимская команда провела 30 поединков, в которых завоевала 42 очка. А в турнирной таблице Восточной конференции она по-прежнему находится на третьем месте.

На данном этапе чемпионата «Салават Юлаев» переживает не лучшие времена. В четырех встречах из восьми предыдущих «юлаевцы» остались без набранных баллов.

В конце прошлого месяца парни Томи Ламсы влетели «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:2), а затем была победа над минским «Динамо» (5:3).

Ноябрьская серия «Салавата Юлаева» стартовала со встречи с «Амуром» (3:2). Позже уфимские парни потеряли очки в играх с «Авангардом» (2:4) и «Трактором». А после Евротура зеленые прибили «Торпедо» (2:0) и «Витязь» (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.66.

В очном поединке в столице друг с другом сыграют одни из самых результативных команд текущего сезона КХЛ. При этом очки понадобятся каждой стороне .

Следовательно, предстоящая встреча обещает нам много голов, верим в высокую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.99.