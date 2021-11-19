В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

В 17 играх регулярного сезона канадская команда из Онтарио сумела заработать 23 очка, что делает ее второй в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

В период с 28 октября по 7 ноября «Торонто» выдал 5-матчевую беспроигрышную серию, которая завершилась противостоянием с «Бостоном» на «Скотиабанк Арене» (5:2).

После избиения «Брюинз» удачная цепочка «Мэйпл Лифс» вынуждена была прерваться на одну встречу с «Лос-Анджелесом» (1:5). Но затем парни Шелдона Кифа снова вернулись к активному набору очков.

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В одном из матчей канадская команда разбила «Филадельфию» (3:0), после чего она оформила победу в игре с «Калгари» (2:1 ОТ). В паре последних встреч «Мэйпл Лифс» взяли верх над «Баффало» (5:4) и «Нэшвиллом» (3:0).

«Рейнджерс»

Парни с Манхэттена провели в чемпионате 16 игр, после которых остались с 23 очками в резерве. В рейтинге Столичного дивизиона команда расположилась на третьей позиции.

В этом месяце «Рейнджерс» успели сыграть в восьми матчах, пять из которых они завершили успешно. На старте ноябрьской серии ребята из Нью-Йорка припечатали «Сиэтл» (3:1).

А после битвы с «Кракеном» подопечные Жерара Галлана трижды подряд растеряли очки. На чужом льду «синерубашечники» уступили «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Эдмонтону» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).

После неудачного выезда в Канаду «Рейнджерс» снова начали побеждать. В четырех следующих встречах они разделались с «Флоридой» (4:3), «Коламбусом» (5:3), «Нью-Джерси» (4:3 Б) и «Монреалем» (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Торонто» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Рейнджерс» — 2.91.

В новом сезоне «Мэйпл Лифс» чаще проводят тихие матчи и не особо спешат баловать родную публику голевыми зарубами. Команда Кифа внимательно играет в обороне , поэтому для «Рейнджерс» это может стать проблемой.

Парни Жерара Галлана в гостях, безусловно, готовы противостоять «Торонто» в равных условиях, однако результативность получится низкая. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.06.