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    На сколько шайб «Калгари» хватит силенок в Торонто?

    «Торонто» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 1.84) на хоккейный матч НХЛ 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Калгари»
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    Оливер Кайлингтон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.12
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Торонто»

    Канадская команда из Онтарио провела в чемпионате 14 матчей, в которых заработала 17 очков. А в таблице Атлантического дивизиона она занимает вторую строчку.

    Старт новой регулярки получился для «Торонто» не таким, как того хотели бы хоккеисты. В пяти поединках из семи «Мэйпл Лифс» потерпели поражения.

    Исправлять ситуацию команда Шелдона Кифа начала в конце октября, когда оформила победы над «Чикаго» (3:2 ОТ) и «Детройтом» (5:4). Затем трижды «листочки» выиграли дома.

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    Они взяли верх над «Вегасом» (4:0), «Тампой» (2:1 ОТ) и «Бостоном» (5:2). Позже случилось крупное поражение от «Лос-Анджелеса» (1:5), после которого «Торонто» раскатал «Филадельфию» (3:0).

    «Калгари»

    Хоккейный клуб из Альберты, Канада, в 13 встречах сезона сумел заработать 17 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона он замыкает топ-3.

    После двух поражений на старте чемпионата «Калгари» вовремя пришел в себя и выдал 6-матчевую серию без поражений, которая закончилась разгромом «Филадельфии» (4:0).

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    • После поединка с «Флайерз» подопечные Дэррила Саттера приняли участие еще в пяти встречах, в которых четырежды проиграли. Череда потерь началась для «Флеймз» с дуэли с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ).

    Позже «Калгари» потерпел поражение от «Далласа» (3:4 ОТ) и в одну калитку разнес «Рейнджерс» (6:0). В последних матчах «огоньки» крупно слились «Сан-Хосе» (1:4) и «Монреалю» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Калгари» — 3.03.

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    К матчу в Онтарио команда Саттера подходит не в лучшем настроении из-за нескольких осечек в предыдущих играх.

    Но в очных поединках против «Мэйпл Лифс» на выезде «Флеймз» частенько выступают достойно. К примеру, в трех поединках из пяти предыдущих «огоньки» выиграли, а в паре встреч — забросили 3+ шайбы.

    От очередного матча на «Скотиабанк Арене» стоит ждать подобной активности от гостей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Калгари» больше 2.5 за 1.84.

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    «Торонто» — «Калгари»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на хоккей. На сколько шайб «Калгари» хватит силенок в Торонто?
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