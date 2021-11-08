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    Сможет ли «Нэшвилл» закончить матч в Чикаго победой?

    «Чикаго» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 2.42) на хоккейный матч НХЛ 8 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на Нэшвилл Предаторз
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нэшвилл»
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    Яков Тренин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 8 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Чикаго»

    Хоккейный клуб из Иллинойса в 12 матчах сумел заработать всего 4 очка. В турнирной таблице Западной конференции он занимает 15-е место.

    На начальном этапе чемпионата «Чикаго» потерпел девять поражений кряду. Его цепочка потерь началась с трех гостевых поединков, а в дебютном домашнем матче «Блэкхокс» крупно слились «Айлендерс» (1:4).

    Затем на своем льду парни Джереми Коллитона уступили «Ванкуверу» (1:4), «Детройту» (3:6) и «Торонто» (2:3 ОТ). Позже на выезде были потери в играх с «Каролиной» (3:6) и «Сент-Луисом» (0:1).

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    Первую победу «Чикаго» удалось отпраздновать в поединке с «Оттавой» (5:1), а в паре других матчей «Би-Хокс» слились «Каролине» (3:4) и «Виннипегу» (1:5).

    «Нэшвилл»

    Клуб из Теннесси провел в чемпионате 11 поединков и завоевал в них 12 очков. В общекомандном рейтинге Запада он расположился на восьмой позиции.

    Начало сезона выдалось для «Нэшвилла» неудачным, так как в четырех встречах из пяти он проиграл. А вот в период с 25 октября по 3 ноября «Предс» оформили четыре победы кряду.

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    • Цепочка беспроигрышных матчей началась с разгрома «Миннесоты» на выезде (5:2). Затем дома команда Джона Хайнса взяла верх над «Сан-Хосе» (3:1), «Айлендерс» (3:2 Б) и «Калгари» (3:2 ОТ).

    Прервалась череда удачных выступлений «Нэшвилла» в противостоянии с «Эдмонтоном» (2:5). А в последней встрече «Предаторз» хлопнули «Ванкувер» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Чикаго» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Нэшвилла» — 2.42.

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    Команда из Теннесси неплохо себя проявляет в матчах с равными соперниками, а последних шести играх «Предаторз» смогли оформить пять побед.

    У «Чикаго» же по-прежнему все печально с набором очков и в оборонительной игре. Все ее проблемы в совокупности помогут гостям зацепить пару баллов. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» за 2.42.

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    «Чикаго» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 08.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Нэшвилл» закончить матч в Чикаго победой?
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