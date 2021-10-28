В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене-2000» 28 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославская команда в 22 матчах смогла забрать себе 25 очков. В турнирной таблице Западной конференции она опустилась на восьмую позицию.

В первой половине текущего месяца «Локомотив» одержал четыре победы подряд. Для него это самая крупная выигрышная серия в текущем сезоне.

Она стартовала со встречи с «Северсталью» в Череповце (5:1), после которой подопечные Игоря Никитина прибили «Динамо» Москва (3:1), снова огорчили «сталь» (2:1 ОТ) и хлопнули «Куньлунь» (4:3).

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В следующих матчах «железнодорожники» слились «Авангарду» (1:3), разгромили «Барыс» (4:1), оказались слабее «Салавата Юлаева» (3:4 Б), а также пострадали от московского «Динамо» (1:4).

«Нефтехимик»

Хоккейный клуб из Нижнекамска поучаствовал в 22 поединках. В этих матчах он заработал 19 баллов. В таблице Восточной конференции команда является седьмой.

С 29 сентября по 8 октября «Нефтехимик» пережил пять поражений кряду, а прервать этот отрезок «волкам» удалось в Финляндии, где они прихлопнули «Йокерит» (6:3).

После матча с «шутами» подопечные Олега Леонтьева уступили четырежды в шести играх. Сперва нижнекамцы слились «Динамо» Рига (3:4) и «Северстали» (5:6 ОТ).

В следующем поединке «Нефтехимик» разобрался с «Амуром» (3:2 Б). А после потерь очков в играх «Динамо» Москва (0:3) и «Торпедо» (3:6) «нефтяники» взяли верх над «Куньлунем» (4:2).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 1.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу «Нефтехимика» — 6.40.

В октябре «Локо» провел у себя дома пять матчей, в четырех из которых победил. В трех играх в Ярославле хозяева забивали хотя бы гол к перерыву .

В противостоянии с «нефтяниками», ситуация которых на Востоке ухудшается, парни Никитина готовы без промедлений давить гостей. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» выиграет первый период с форой -1 за 3.40.