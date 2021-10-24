В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «PPG-Paints Арене» 24 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

После четырех матчей хоккейный клуб из Пенсильвании имеет в своей копилке 6 очков. А в турнирной таблице Восточной конференции он занимает седьмое место.

В дебютной игре регулярного чемпионата «Питтсбург» встретился с «Тампой-Бэй» на «Амали Арене». Во Флориде гости устроили разнос действующим чемпионам (6:2).

Во втором поединке «Пингвинз» поучаствовали в голевом месиве с «Флоридой». В противостоянии с «Пантерз» подопечные Майка Салливана оказались слабее (4:5 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

В первом матче у себя дома «Питтсбург» не пожалел «Чикаго» (5:2). А вот во второй встрече при родных трибунах «Пенс» слились «Далласу» (1:2 Б).

«Торонто»

В активе канадского клуба из Онтарио имеется 5 баллов, которые он затащил в четырех встречах. На Востоке команда расположилась на десятой позиции.

Первый матч сезона «Торонто» провел в родных стенах, где принимал «Монреаль». В сложной игре с «Канадиенс» хозяева вырвали волевую победу (2:1).

Затем состоялось дерби Онтарио с «Оттавой», в котором «Мэйпл Лифс» уступили (2:3). Но в другом матче против «Сенаторз» подопечные Шелдона Кифа достойно ответили (3:1).

Во втором поединке у себя дома «Торонто» зарубился с «Рейнджерс». Команды провели огненный овертайм. Вот только завершился он в пользу гостей (1:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Торонто» — 2.23.

Пока в текущем сезоне «Пингвинз» чередуют победы поражениями и не могут нащупать ту игру, которая приносила бы стабильные результаты. Но то же самое можно сказать и про «Торонто».

В очном их поединке мы отдадим предпочтение хозяевам, которые в двух последних домашних встречах с «Мэйпл Лифс» одержали победы. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» в матче за 2.10.