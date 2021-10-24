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    Справятся ли «Пингвинз» с «Торонто» у себя дома?

    «Питтсбург» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Торонто»
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    Дантон Хейнен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «PPG-Paints Арене» 24 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    После четырех матчей хоккейный клуб из Пенсильвании имеет в своей копилке 6 очков. А в турнирной таблице Восточной конференции он занимает седьмое место.

    В дебютной игре регулярного чемпионата «Питтсбург» встретился с «Тампой-Бэй» на «Амали Арене». Во Флориде гости устроили разнос действующим чемпионам (6:2).

    Во втором поединке «Пингвинз» поучаствовали в голевом месиве с «Флоридой». В противостоянии с «Пантерз» подопечные Майка Салливана оказались слабее (4:5 ОТ).

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    В первом матче у себя дома «Питтсбург» не пожалел «Чикаго» (5:2). А вот во второй встрече при родных трибунах «Пенс» слились «Далласу» (1:2 Б).

    «Торонто»

    В активе канадского клуба из Онтарио имеется 5 баллов, которые он затащил в четырех встречах. На Востоке команда расположилась на десятой позиции.

    Первый матч сезона «Торонто» провел в родных стенах, где принимал «Монреаль». В сложной игре с «Канадиенс» хозяева вырвали волевую победу (2:1).

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    • Затем состоялось дерби Онтарио с «Оттавой», в котором «Мэйпл Лифс» уступили (2:3). Но в другом матче против «Сенаторз» подопечные Шелдона Кифа достойно ответили (3:1).

    Во втором поединке у себя дома «Торонто» зарубился с «Рейнджерс». Команды провели огненный овертайм. Вот только завершился он в пользу гостей (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Торонто» — 2.23.

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    Пока в текущем сезоне «Пингвинз» чередуют победы поражениями и не могут нащупать ту игру, которая приносила бы стабильные результаты. Но то же самое можно сказать и про «Торонто».

    В очном их поединке мы отдадим предпочтение хозяевам, которые в двух последних домашних встречах с «Мэйпл Лифс» одержали победы. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» в матче за 2.10.

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    «Питтсбург» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на хоккей. Справятся ли «Пингвинз» с «Торонто» у себя дома?
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