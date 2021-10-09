«Торпедо»
После 14 матчей команда из Нижнего Новгорода имеет на своем счету 14 баллов, чего на этом этапе турнира хватает для восьмой позиции в Западной конференции.
В период с 14 по 22 сентября «Торпедо» проиграло четыре поединка кряду. Для «автозаводцев» данная серия поражений является самой крупной в нынешнем сезоне.
Подопечные Дэвида Немировского уступили «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локомотиву» (3:4) и еще разок «Йокериту» (2:4). Разбавить же предыдущие неудачи нижегородцы смогли благодаря победе над «Динамо» Москва (4:2).
После встречи с динамовцами «Торпедо» разнесло «Трактор» (4:2), проиграло «Амуру» (3:4 ОТ) и «Адмиралу» (1:2), а также разбило «Сибирь» (3:0).
«Динамо» Минск
Представители Белоруссии провели 14 матчей, после которых в их активе оказалось 19 очков. В таблице Западной конференции команда занимает пятое место.
В поединке с «Автомобилистом» 22 сентября «Динамо» Минск пропустило 7 голов и потерпело самое крупное поражение в текущем сезоне (3:7).
А после неудачного визита в Екатеринбург подопечные Крэйга Вудкрофта дома не справились со СКА (1:2 ОТ). В пяти последних встречах «зубры» никому не уступили.
В родных стенах «Динамо» Минск припечатало «Амур» (2:1) и «Нефтехимик» (3:1). Далее на чужой территории белорусы взяли верх над «Сочи» (7:3), «Ак Барсом» (4:3 ОТ) и «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Торпедо» оценивается в 1.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Динамо» Минск — 3.54.
Семь матчей из десяти предыдущих с участием «Торпедо»
В очном противостоянии соперники заставляют друг друга раскрываться и устроят голевую зарубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.95.