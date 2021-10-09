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    «Торпедо» и «Динамо» Минск проведут результативный матч?

    «Торпедо» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Динамо» Минск
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    Теодор Леннстрём
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Нагорном» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    После 14 матчей команда из Нижнего Новгорода имеет на своем счету 14 баллов, чего на этом этапе турнира хватает для восьмой позиции в Западной конференции.

    В период с 14 по 22 сентября «Торпедо» проиграло четыре поединка кряду. Для «автозаводцев» данная серия поражений является самой крупной в нынешнем сезоне.

    Подопечные Дэвида Немировского уступили «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локомотиву» (3:4) и еще разок «Йокериту» (2:4). Разбавить же предыдущие неудачи нижегородцы смогли благодаря победе над «Динамо» Москва (4:2).

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    После встречи с динамовцами «Торпедо» разнесло «Трактор» (4:2), проиграло «Амуру» (3:4 ОТ) и «Адмиралу» (1:2), а также разбило «Сибирь» (3:0).

    «Динамо» Минск

    Представители Белоруссии провели 14 матчей, после которых в их активе оказалось 19 очков. В таблице Западной конференции команда занимает пятое место.

    В поединке с «Автомобилистом» 22 сентября «Динамо» Минск пропустило 7 голов и потерпело самое крупное поражение в текущем сезоне (3:7).

    А после неудачного визита в Екатеринбург подопечные Крэйга Вудкрофта дома не справились со СКА (1:2 ОТ). В пяти последних встречах «зубры» никому не уступили.

    В родных стенах «Динамо» Минск припечатало «Амур» (2:1) и «Нефтехимик» (3:1). Далее на чужой территории белорусы взяли верх над «Сочи» (7:3), «Ак Барсом» (4:3 ОТ) и «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 1.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Динамо» Минск — 3.54.

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    Семь матчей из десяти предыдущих с участием «Торпедо» заканчивались «верховыми» исходами с 5+ заброшенными шайбами. Минский клуб также в последнее время проводит результативные матчи.

    В очном противостоянии соперники заставляют друг друга раскрываться и устроят голевую зарубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.95.

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    «Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» и «Динамо» Минск проведут результативный матч?
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