В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Нагорном» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

После 14 матчей команда из Нижнего Новгорода имеет на своем счету 14 баллов, чего на этом этапе турнира хватает для восьмой позиции в Западной конференции.

В период с 14 по 22 сентября «Торпедо» проиграло четыре поединка кряду. Для «автозаводцев» данная серия поражений является самой крупной в нынешнем сезоне.

Подопечные Дэвида Немировского уступили «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локомотиву» (3:4) и еще разок «Йокериту» (2:4). Разбавить же предыдущие неудачи нижегородцы смогли благодаря победе над «Динамо» Москва (4:2).

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После встречи с динамовцами «Торпедо» разнесло «Трактор» (4:2), проиграло «Амуру» (3:4 ОТ) и «Адмиралу» (1:2), а также разбило «Сибирь» (3:0).

«Динамо» Минск

Представители Белоруссии провели 14 матчей, после которых в их активе оказалось 19 очков. В таблице Западной конференции команда занимает пятое место.

В поединке с «Автомобилистом» 22 сентября «Динамо» Минск пропустило 7 голов и потерпело самое крупное поражение в текущем сезоне (3:7).

А после неудачного визита в Екатеринбург подопечные Крэйга Вудкрофта дома не справились со СКА (1:2 ОТ). В пяти последних встречах «зубры» никому не уступили.

В родных стенах «Динамо» Минск припечатало «Амур» (2:1) и «Нефтехимик» (3:1). Далее на чужой территории белорусы взяли верх над «Сочи» (7:3), «Ак Барсом» (4:3 ОТ) и «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 1.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Динамо» Минск — 3.54.

Семь матчей из десяти предыдущих с участием «Торпедо» заканчивались «верховыми» исходами с 5+ заброшенными шайбами. Минский клуб также в последнее время проводит результативные матчи.

В очном противостоянии соперники заставляют друг друга раскрываться и устроят голевую зарубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.95.