В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Платинум Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Представители Хабаровска после 11 поединков имеют в своем резерве всего 5 очков. С такой статистикой команда идет 11-й в турнирной таблице Восточной конференции.

Новый сезон начался для «Амура» с пяти подряд поражений. «Тигрята» проиграли «Сочи» (0:4), «Спартаку» (1:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Барысу» (2:3) и «Динамо» Москва (2:6).

Ну а первую победу хабаровчане отметили в поединке с «Северсталью» (3:2). Далее были поражение от «Магнитки» (2:6) и СКА (1:5), а также отставка тренера.

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Под руководством нового специалиста — Михаила Кравеца «Амур» успел победить «Куньлунь» (2:0), уступить «Витязю» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2).

«Торпедо»

Нижегородцы в 11 встречах чемпионата набрали 11 баллов, благодаря чему они пока находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

На старте сезона «Торпедо» успел добыть три победы в пяти поединках. Обыграли «автозаводцы» «Ак Барс» (3,1), «Сочи» (2:1) и СКА (3:2). В двух других матчах подопечные Дэвида Немировски уступили «Витязю» (3:6) и «Сибири» (0:3).

После успешного сражения с питерским СКА «Торпедо» настигла неприятная серия, во время которой команда слилась «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локомотиву» (3:4) и еще раз «Йокериту» (2:4).

Выбраться из полосы потерь очков нижегородцы смогли в матче с «Динамо» Москва (4:2). В последней игре «Торпедо» раздавило «Трактор» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» оценивается в 2.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Торпедо» — 2.30.

Несмотря на слабенькие результаты, хабаровский клуб всегда готов подпортить нервы в родных стенах любому сопернику.