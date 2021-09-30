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    Увезет ли «Торпедо» очки из Хабаровска?

    «Амур» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Торпедо»
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    Энди Миле
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Платинум Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Сентября 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Амур»

    Представители Хабаровска после 11 поединков имеют в своем резерве всего 5 очков. С такой статистикой команда идет 11-й в турнирной таблице Восточной конференции.

    Новый сезон начался для «Амура» с пяти подряд поражений. «Тигрята» проиграли «Сочи» (0:4), «Спартаку» (1:3), «Авангарду» (2:3 ОТ), «Барысу» (2:3) и «Динамо» Москва (2:6).

    Ну а первую победу хабаровчане отметили в поединке с «Северсталью» (3:2). Далее были поражение от «Магнитки» (2:6) и СКА (1:5), а также отставка тренера.

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    Под руководством нового специалиста — Михаила Кравеца «Амур» успел победить «Куньлунь» (2:0), уступить «Витязю» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2).

    «Торпедо»

    Нижегородцы в 11 встречах чемпионата набрали 11 баллов, благодаря чему они пока находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

    На старте сезона «Торпедо» успел добыть три победы в пяти поединках. Обыграли «автозаводцы» «Ак Барс» (3,1), «Сочи» (2:1) и СКА (3:2). В двух других матчах подопечные Дэвида Немировски уступили «Витязю» (3:6) и «Сибири» (0:3).

    После успешного сражения с питерским СКА «Торпедо» настигла неприятная серия, во время которой команда слилась «Динамо» Рига (1:2), «Йокериту» (4:5 Б), «Локомотиву» (3:4) и еще раз «Йокериту» (2:4).

    Выбраться из полосы потерь очков нижегородцы смогли в матче с «Динамо» Москва (4:2). В последней игре «Торпедо» раздавило «Трактор» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» оценивается в 2.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Торпедо» — 2.30.

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    Несмотря на слабенькие результаты, хабаровский клуб всегда готов подпортить нервы в родных стенах любому сопернику.

    Но гостям из Нижнего Новгорода важно выиграть, чтобы закрепиться в зоне плей-офф. Мотивированные парни Немировского устроят голевое месиво, в ходе которого они оставят хозяев без очков. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» за 2.30.

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    «Амур» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на хоккей. Увезет ли «Торпедо» очки из Хабаровска?
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