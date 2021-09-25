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    Накидает ли СКА полную сетку минскому «Динамо»?

    «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — СКА
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    Кирилл Марченко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 17:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 1.82
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    В восьми встречах нового сезона белорусская команда получила 8 очков, что позволило ей занять седьмую позицию в таблице Западной конференции.

    На старте регулярки минское «Динамо» неудачно съездило в Москву на матч с местными динамовцами (1:4). Но после плохого начала «зубры» оформили победы над «Северсталью» (4:1) и «Локомотивом» (4:3).

    Еще одно поражение подопечные Крэйга Вудкрофта пережили в поединке с «Автомобилистом» (1:2), а затем устроили погром «Ак Барсу» (5:2).

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    Очередная потеря баллов случилась в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» (0:1), после которой «Динамо» Минск прибило «Трактор» (5:0). В недавней игре «зубры» крупно слились «Авто» (3:7).

    СКА

    После девяти поединков в новом сезоне хоккеисты из Санкт-Петербурга имеют в активе 12 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда идет четвертой.

    Регулярку 2021/22 СКА встретил тремя победами. В этой небольшой серии «армейцы» одержали верх над «Северсталью» (3:2), «Локомотивом» (4:3 Б) и «Адмиралом» (9:2).

    А вот в паре следующих матчей подопечные Валерия Брагина остались без очков. Уступили питерцы «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3).

    Еще три победы кряду СКА оформил во встречах со «Спартаком» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Амуром» (5:1). Последняя игра в «Ледовом дворце» завершилась для «армейцев» поражением от «Салавата Юлаева» (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Минск оценивается в 3.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу СКА — 1.88.

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    После небольшой серии побед питерцы пережили домашнее поражение в поединке с «Салаватом Юлаевым». Поэтому в грядущем матче коллектив Брагина обязан брать очки, если хочет остаться на четвертой строчке на Западе.

    С минской командой, пропустившей 7 шайб в предыдущем поединке, гости проведут результативную игру. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1.93.

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    «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на хоккей. Накидает ли СКА полную сетку минскому «Динамо»?
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