В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

В восьми встречах нового сезона белорусская команда получила 8 очков, что позволило ей занять седьмую позицию в таблице Западной конференции.

На старте регулярки минское «Динамо» неудачно съездило в Москву на матч с местными динамовцами (1:4). Но после плохого начала «зубры» оформили победы над «Северсталью» (4:1) и «Локомотивом» (4:3).

Еще одно поражение подопечные Крэйга Вудкрофта пережили в поединке с «Автомобилистом» (1:2), а затем устроили погром «Ак Барсу» (5:2).

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Очередная потеря баллов случилась в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» (0:1), после которой «Динамо» Минск прибило «Трактор» (5:0). В недавней игре «зубры» крупно слились «Авто» (3:7).

СКА

После девяти поединков в новом сезоне хоккеисты из Санкт-Петербурга имеют в активе 12 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда идет четвертой.

Регулярку 2021/22 СКА встретил тремя победами. В этой небольшой серии «армейцы» одержали верх над «Северсталью» (3:2), «Локомотивом» (4:3 Б) и «Адмиралом» (9:2).

А вот в паре следующих матчей подопечные Валерия Брагина остались без очков. Уступили питерцы «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3).

Еще три победы кряду СКА оформил во встречах со «Спартаком» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Амуром» (5:1). Последняя игра в «Ледовом дворце» завершилась для «армейцев» поражением от «Салавата Юлаева» (2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 3.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу СКА — 1.88.

После небольшой серии побед питерцы пережили домашнее поражение в поединке с «Салаватом Юлаевым». Поэтому в грядущем матче коллектив Брагина обязан брать очки, если хочет остаться на четвертой строчке на Западе.