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    Способен ли «Автомобилист» взять очки в домашней игре с минским «Динамо»?

    «Автомобилист» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Динамо» Минск
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    Джесси Блэкер
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Сентября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы в восьми матчах смогли отнять у соперников 9 очков. С такими турнирными показателями они находятся на пятой позиции в зачете Востока.

    Новая регулярка запомнилась «Автомобилисту» двумя поражениями на глазах у любимых болельщиков. На «Уралец-Арене» хозяева слились «Металлургу» Мг (2:6) и «Салавату Юлаеву» (2:4).

    Но неприятности на старте не сильно подкосили команду Билла Питерса, которая позже стрельнула победами над СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязем» (4:3 Б) и «Куньлунем» (5:1).

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    Прервал серию побед «Автомобилиста» «Авангард». И снова проиграли екатеринбуржцы на «Уралец-Арене» (1:3). В последней встрече «Авто» уступило ЦСКА (2:3 ОТ).

    «Динамо» Минск

    Представители Белоруссии провели семь встреч, после которых остались с 8 баллами в резерве. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает шестую строчку.

    Первая потеря очков и крупное поражение в матче с участием «Динамо» Минск были зафиксированы в поединке с «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» (1:4).

    Но после разгрома в столице России подопечные Крэйга Вудкрофта одержали две победы. В упомянутых встречах «зубры» обыграли «Северсталь» (4:1) и «Локомотив» (4:3).

    Дальше начались качели, в которых парни из Минска то побеждали, то транжирили баллы. Динамовцы успели влететь «Авто» (1:2), прибить «Ак Барс» (5:2), уступить «Салавату Юлаеву» (0:1) и разгромить «Трактор» (5:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» букмекеры предлагают поставить за 1.65, ничья оценивается в 4.60, а победа «Динамо» Минск — в 4.32.

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    В текущем сезоне екатеринбуржцы успели провести четыре поединка на «Уралец-Арене», но выиграть дома им ни разу не удалось. В этих матчах у «Авто» были мощные соперники, занимающие в регулярке высокие места.

    Теперь же парням Питерса будет противостоять равный оппонент, которого можно прихлопнуть. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» + ТМ 6.5 за 2.02.

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    «Автомобилист» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на хоккей. Способен ли «Автомобилист» взять очки в домашней игре с минским «Динамо»?
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