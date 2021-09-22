«Автомобилист»
Екатеринбуржцы в восьми матчах смогли отнять у соперников 9 очков. С такими турнирными показателями они находятся на пятой позиции в зачете Востока.
Новая регулярка запомнилась «Автомобилисту» двумя поражениями на глазах у любимых болельщиков. На «Уралец-Арене» хозяева слились «Металлургу» Мг (2:6) и «Салавату Юлаеву» (2:4).
Но неприятности на старте не сильно подкосили команду Билла Питерса, которая позже стрельнула победами над СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязем» (4:3 Б) и «Куньлунем» (5:1).
Прервал серию побед «Автомобилиста» «Авангард». И снова проиграли екатеринбуржцы на «Уралец-Арене» (1:3). В последней встрече «Авто» уступило ЦСКА (2:3 ОТ).
«Динамо» Минск
Представители Белоруссии провели семь встреч, после которых остались с 8 баллами в резерве. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает шестую строчку.
Первая потеря очков и крупное поражение в матче с участием «Динамо» Минск были зафиксированы в поединке с «Динамо» Москва на «ВТБ Арене» (1:4).
Но после разгрома в столице России подопечные Крэйга Вудкрофта одержали две победы. В упомянутых встречах «зубры» обыграли «Северсталь» (4:1) и «Локомотив» (4:3).
Дальше начались качели, в которых парни из Минска то побеждали, то транжирили баллы. Динамовцы успели влететь «Авто» (1:2), прибить «Ак Барс» (5:2), уступить «Салавату Юлаеву» (0:1) и разгромить «Трактор» (5:0).
Прогноз и ставка
На победу «Автомобилиста» букмекеры предлагают поставить за 1.65, ничья оценивается в 4.60, а победа «Динамо» Минск — в 4.32.
В текущем сезоне екатеринбуржцы успели провести четыре поединка на «Уралец-Арене», но выиграть дома им ни разу не удалось. В этих матчах у «Авто» были мощные соперники, занимающие в регулярке высокие места.
Теперь же парням Питерса