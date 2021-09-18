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    Кто из соперников в Нижнекамске прервет свою серию поражений?

    «Нефтехимик» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.60) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Витязь»
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    «Нефтехимик» во время домашнего матча с «Сибирью»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 18 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Витязь Витязь
  • Подольск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    После шести матчей команда из Нижнекамска имеет в своем резерве 6 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

    На старте нового сезона «Нефтехимик» бахнул тремя победами, забивая 4+ шайбы за игру. В дебютном поединке «волки» прибили «Куньлунь» (5:1).

    Затем хоккеисты Олега Леонтьева принимали «Йокерит», с которым также спокойно разобрались (4:2). С таким же счетом нижнекамцы обыграли «Сибирь» (4:2).

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    Но после многообещающего начала «Нефтехимик» пережил три поражения. На выезде команда Леонтьева влетела «Салавату» (1:5) и «Металлургу» Мг (0:4), а дома была потеря в игре с «Трактором» (1:3).

    «Витязь»

    Подольский хоккейный клуб также провел шесть поединков и набрал 6 баллов. Но в Западной конференции этого пока достаточно для 10-го места.

    Текущий чемпионат начался для «Витязя» с выезда в Нижний Новгород. В «Нагорном» подопечные Юрия Бабенко огорчили «Торпедо» (6:3).

    После результативной победы «Витязь» пережил пять поражений, четыре из которых были зафиксированы в овертайме или серии буллитов.

    В гостях «богатыри» проиграли «Сочи» (5:6 ОТ) и «Спартаку» (2:3). А дома команда Бабенко пережила потери очков во встречах с «Ак Барсом» (1:2 ОТ), «Авто» (3:4 Б) и «Трактором» (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» и «Витязя» оцениваются одинаково — в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10.

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    В новом сезоне команда из Подольска после яркой победы на старте проводит неплохие матчи, но сливается либо с минимальной разницей в счете, либо после окончания основного времени.

    Очевидно, что «богатырям» во многих ситуациях не хватает везения.

    Во встрече с «Нефтехимиком», который в трех последних поединках проиграл с форой в 2+ шайбы, гости должны выпутаться из черной полосы. Наши прогноз и ставка — «Витязь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.60.

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    «Нефтехимик» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на хоккей. Кто из соперников в Нижнекамске прервет свою серию поражений?
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