В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Минск-Арене» 10 сентября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

После трех сыгранных матчей в копилке белорусской команды имеется 4 балла. А в турнирной таблице Западной конференции она замыкает пятерку лидеров.

Начало сезона «Динамо» Минск встретило в Москве, где пыталось играть на равных с местным «Динамо». Правда, на «ВТБ Арене» для белорусов все закончилось печально — 1:4.

Но во втором матче парни Крэйга Вудкрофта отыгрались на другом сопернике. В Череповце «зубры» без проблем разобрались с «Северсталью» — 4:1.

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Самым нервным для «Динамо» Минск оказался поединок с «Локомотивом». Голевая перестрелка в Ярославле подарила 7 шайб, 4 из которых были в активе гостей — 4:3.

«Автомобилист»

Екатеринбургский клуб в трех матчах регулярки добыл 2 очка, а в общекомандном рейтинге Восточной конференции он занял девятое место.

Начало этого сезона «Автомобилист» предпочел бы забросить в архивы и никогда больше туда не заглядывать, так как у себя дома команда была раздавлена «Магниткой» — 2:6.

Во втором поединке «Автомобилист» встретился с «Салаватом Юлаевым». В этом матче подопечные Билла Питерса снова проиграли с крупным счетом — 2:4.

Перечеркнуть всех эти неудачи команде из Екатеринбурга помог выезд в Питер, где в «Ледовом дворце» «Автомобилист» прихлопнул СКА — 4:2.

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.77, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 2.22.

После очень плохого старта сезона екатеринбуржцы смогли собраться и выдать огненный матч в Санкт-Петербурге. Возможно, Билл Питерс нашел ту самую игру, способную приносить результат в поединках с серьезными соперниками.

Во встрече с «Динамо» Минск гости точно попробуют выступить не хуже. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» с форой -1 за 2.43.