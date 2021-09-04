В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В дебюте сезона 2021/22 московский клуб встретил на своем льду «Адмирал», который после годичной паузы вернулся в КХЛ. В этой игре красно-белые разнесли «морячков» — 4:1.

В матче с «Адмиралом» «Спартак» не особо превзошел гостей по броскам. Зато команда Бориса Миронова была сильнее в реализации своих моментов — 17.39%.

Эта победа позволила «Спартаку» выбраться из серии поражений в КХЛ (6 матчей) и занять четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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В ходе подготовки к новому сезону подопечные Бориса Миронова провели 11 матчей в товарищеских соревнованиях. Выиграть москвичи сумели в четырех встречах.

«Амур»

Для клуба из Хабаровска новый сезон стартовал совсем не так, как планировалось. В дебютном матче подопечные Владимира Воробьёва были разгромлены «Сочи» — 0:4.

В поединке, который прошел в «Большом», «Амур» сумел нанести 36 бросков в рамку сочинцев, что в два раза больше попыток хозяев. Но количество не переросло в качество.

Прошлую кампанию в Континентальной хоккейной лиге хабаровчане также провалили. В 60 встречах они накопили 55 баллов и оказались 10-ми на Востоке.

В преддверии нового сезона «Амур» поучаствовал в десяти товарищеских матчах. В шести из них команда Владимира Воробьёва победила.

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 1.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Амура» — 3.48.

В первой игре сезона всплыли наружу проблемы «Амура» с реализацией , из-за которых «тигры» не только остались без очков, но и крупно слились сочинцам.

Московская же команда добыла уверенную победу там, где от нее этого ждали. Пока на старте КХЛ у красно-белых простенький календарь, они будут пользоваться этим преимуществом. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» за 1.89.