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    «Автомобилист» затащит матч с «Металлургом» Мг?

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.80) на хоккейный матч КХЛ 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
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    Алексей Василевский
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-арене» 3 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Сентября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    В прошлом сезоне екатеринбуржцы набрали 68 очков в 60 играх регулярки и оказались седьмыми в общекомандном рейтинге Восточной конференции.

    Пробившись в список участников плей-офф, «Автомобилист» встретился с «Авангардом». Но тягаться с будущим чемпионом ребятам Билла Питерса было нереально — 1:4.

    Перед новым сезоном «Автомобилист» провел 12 матчей в товарищеских турнирах. На старте предсезонки хоккеисты из Среднего Урала победили «Сочи» (3:2 ОТ), СКА (4:3 Б) и «Трактор» (4:3 ОТ).

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    Среди контрольных встреч «Авто» даже успело потягаться с Россией Б, которой парни Питерса проиграли (1:2 ОТ). В других восьми поединках «Автомобилист» добыл четыре победы и столько же раз уступил.

    «Металлург» Мг

    Хоккеисты с Южного Урала оказались третьими в турнирной таблице Восточной конференции. В 60 матчах им удалось набрать 81 очко.

    В Кубке Гагарина 2020/21 «Металлург» Мг успел встретиться с «Барысом», которого прибил со счетом 4:2 в серии. А вот в 1/4 финала «Магнитка» влетела «Авангарду» — 2:4.

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    • Предсезонная кампания команды Ильи Воробьева состояла из 10 матчей (5 побед, 5 поражений). На старте товарищеских турниров магнитогорцы победили «Северсталь» (6:3), «Нефтехимик» (2:1) и «Ак Барс» (4:1).

    Далее «Металлург» Мг проиграл «Амуру» (1:2) и «Сибири» (1:3), разобрался с «Салаватом» (6:4), сдался «Ак Барсу» (2:5) и СКА (0:1), а также дважды хлопнул «Салават» (3:2, 5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 2.61.

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    В двух очных матчах прошлого сезона на «Уралец-арене» «Авто» было слабее. Но на старте новой КХЛ любой команде хотелось бы выиграть первую домашнюю встречу.

    Очевидно, что дополнительная поддержка зрителей может сыграть за «Авто» в битве равных по силе соперников, поэтому наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» в матче за 1.80.

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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» затащит матч с «Металлургом» Мг?
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