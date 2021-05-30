В матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «ТД Гарден» 30 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Кубок Стэнли начался для коллектива из Массачусетса с противостояния с «Вашингтоном» на «Кэпитал Уан Арене». В первой же игре «Бис» слились в овертайме (2:3 ОТ).

Однако в данной серии это было единственное поражение «Бостона». Во второй гостевой встрече «Брюинз» показали себя с лучшей стороны и на сей раз сами вырвали победу в дополнительное время (4:3 ОТ).

За час игрового времени перевалил и первый матч в «ТД Гарден», где коллектив Брюса Кэссиди снова был сильнее (3:2 ОТ). А в двух заключительных поединках «мишки» уложились в три периода (4:1; 3:1).

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Регулярный чемпионат «Бостон» закончил на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 поединках сезона ему удалось заработать 73 балла.

«Айлендерс»

Нью-Йоркская команда в 1/8 финала Кубка Стэнли устроила зарубу с «Питтсбургом». В дебюте их противостояния «Айлс» добыли гостевую победу в овертайме (4:3 ОТ).

Следующий матч на «PPG Paints-арене» «Айлендерс» сдали хозяевам (1:2). Поражение «островитяне» пережили и в домашнем поединке 21 мая (4:5).

Когда команда Барри Троца начала уступать в серии, она сделала все возможное, чтобы не дать «пингвинам» развить преимущество. В трех следующих играх «Айлс» прибили «Питтсбург» (4:1; 3:2 ОТ; 5:3).

В 56 встречах регулярного сезона хоккеисты с Бруклина отвоевали у соперников 71 балл, благодаря чему закончили чемпионат на четвертом месте в рейтинге Северного дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Бостона» в четвертьфинальной игре оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Айлендерс» — 3.15.

В регулярном сезоне две эти команды сошлись между собой 8 раз. Пять матчей выиграли «Айлендерс», а три победы были на счету «Бостона».

Но только в трех поединках из восьми соперники пробивали тотал больше 5, а все из-за того, что у них лучшие показатели в защите среди клубов Восточного дивизиона.

Поэтому и стартовой встрече 1/4 много голов не будет. Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.39.