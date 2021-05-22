В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 22 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Первый матч, прошедший в Пенсильвании, оба клуба провели достойно. Они нанесли друг другу более 40 ударов в створ и забросили в основное время 6 шайб. В овертайме игра длилась 16 минут, а затем Нью-Йоркский клуб вырвал победу (4:3 ОТ).

Во втором поединке на «PPG Paints-арене» первая на «Востоке» команда по надежности в обороне не справилась с нападением «Питтсбурга», из-за чего «Айлендерс» уступили с минимальной разницей — 1:2.

После скромной встречи в Питтсбурге соперники снова устроили голевую перестрелку. На сей раз коллектив Барри Троца потерпел поражение в «Нассау Колизеум» (4:5).

Все прогнозы на НХЛ

В регулярном чемпионате «Айлендерс» оказались четвертыми в турнирной таблице Восточного дивизиона с 71 баллом. В 56 играх «островитяне» одержали 32 победы.

«Питтсбург»

В дебютной встрече в рамках 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» смотрелся прилично. Команда из Пенсильвании нанесла 42 броска и закинула 3 шайбы. Силенки подвели хозяев только на 16-й минуте овертайма (3:4 ОТ).

Во второй игре «Питтсбург» был внимательнее в защите. «Пингвинам» удалось отразить 97.36% бросков в створ «Айлендерс», ну а сами «Пенс» стрельнули в рамку 45 раз. Двух голов им было достаточно для победы (2:1).

Выровняв дела в серии, коллектив Майка Салливана отправился в Нью-Йорк, где зрители снова увидели «верховой» поединок . В нем гости оказались сильнее (5:4).

В регулярном чемпионате «Питтсбург» финишировал первым в турнирной таблице Восточного дивизиона с 77 баллами в резерве. Более того, «пингвины» стали самыми результативными на «Востоке» (196 голов).

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Питтсбурга» — 2.66.

В двух последних встречах, в который «Айлс» проиграли, оборона выглядела не так надежно, как в лучший период выступлений в «регулярке». Проблемы в защите начались у «островитян» еще под занавес чемпионата. Теперь они видны и в Кубке Стэнли.

Мощный коллектив Салливана по-прежнему готов наказывать за любые ошибки, демонстрируя, как именно он сумел переплюнуть соперников дивизиона по результативности.

Еще в одной гостевой встрече «пингвины» могут развить собственное преимущество в серии. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» в матче за 2.02.