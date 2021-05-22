ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Монреаль» начал серию против «Торонто» с гостевой победыНХЛ. «Флорида» размочила счет в серии с «Тампой», «Торонто» проиграл «Монреалю» Килиан Мбаппе принимает поздравленияПочеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции Харри КейнКейн: лучшие варианты для развития карьеры
  • 10:59
    • «Вашингтон» разгромил «Индиану» и вышел в плей-офф НБА
  • 10:30
    • Агент Рамиреса подтвердил переговоры с «Рубином»
  • 10:13
    • Главный тренер «Боруссии» Терзич стал целью трех клубов АПЛ
  • 09:17
    • Агуэро подпишет контракт с «Барселоной» после финала Лиги чемпионов
  • 09:04
    • Стали известны игровые звенья сборной России перед матчем с Чехией на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Сможет ли «Питтсбург» увеличить превосходство в серии?

    «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч Кубка Стэнли 22 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Питтсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Мэтсон
    В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 22 мая. Начало встречи — в 22:00 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Айлендерс»

    Первый матч, прошедший в Пенсильвании, оба клуба провели достойно. Они нанесли друг другу более 40 ударов в створ и забросили в основное время 6 шайб. В овертайме игра длилась 16 минут, а затем Нью-Йоркский клуб вырвал победу (4:3 ОТ).

    Во втором поединке на «PPG Paints-арене» первая на «Востоке» команда по надежности в обороне не справилась с нападением «Питтсбурга», из-за чего «Айлендерс» уступили с минимальной разницей — 1:2.

    После скромной встречи в Питтсбурге соперники снова устроили голевую перестрелку. На сей раз коллектив Барри Троца потерпел поражение в «Нассау Колизеум» (4:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    В регулярном чемпионате «Айлендерс» оказались четвертыми в турнирной таблице Восточного дивизиона с 71 баллом. В 56 играх «островитяне» одержали 32 победы.

    «Питтсбург»

    В дебютной встрече в рамках 1/8 финала Кубка Стэнли «Питтсбург» смотрелся прилично. Команда из Пенсильвании нанесла 42 броска и закинула 3 шайбы. Силенки подвели хозяев только на 16-й минуте овертайма (3:4 ОТ).

    Во второй игре «Питтсбург» был внимательнее в защите. «Пингвинам» удалось отразить 97.36% бросков в створ «Айлендерс», ну а сами «Пенс» стрельнули в рамку 45 раз. Двух голов им было достаточно для победы (2:1).

  • НХЛ. «Флорида» размочила счет в серии с «Тампой», «Торонто» проиграл «Монреалю»
  • Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 21 мая
  • Сегодня

    • Выровняв дела в серии, коллектив Майка Салливана отправился в Нью-Йорк, где зрители снова увидели «верховой» поединок. В нем гости оказались сильнее (5:4).

    В регулярном чемпионате «Питтсбург» финишировал первым в турнирной таблице Восточного дивизиона с 77 баллами в резерве. Более того, «пингвины» стали самыми результативными на «Востоке» (196 голов).

    Прогноз и ставка

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Питтсбурга» — 2.66.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В двух последних встречах, в который «Айлс» проиграли, оборона выглядела не так надежно, как в лучший период выступлений в «регулярке». Проблемы в защите начались у «островитян» еще под занавес чемпионата. Теперь они видны и в Кубке Стэнли.

    Мощный коллектив Салливана по-прежнему готов наказывать за любые ошибки, демонстрируя, как именно он сумел переплюнуть соперников дивизиона по результативности.

    Еще в одной гостевой встрече «пингвины» могут развить собственное преимущество в серии. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» в матче за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Славия — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.70
  • Прогноз на матч Канада — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тулуза — Гренобль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Леванте — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021
    «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 22.05.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Питтсбург» увеличить превосходство в серии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры