ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — ПСЖВ шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул «Бавария» близка к чемпионствуИнтрига в Бундеслиге. Три главных вопроса перед финишем сезона Ромелу ЛукакуНовая династия? Спустя больше десяти лет «Интер» вновь сильнейший в Италии
  • 11:50
    • РФС сделал заявление по ситуации с болельщиками «Локомотива» в Санкт-Петербурге
  • 11:20
    • Кузнецов может покинуть «Вашингтон»
  • 23:54
    • «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Койоты» смогут взять реванш у «Лос-Анджелеса»?

    «Аризона» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 6 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матч между «Аризоной» и «Лос-Анджелес» 4 мая
    В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 6 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    В 50 играх регулярного сезона команда из Глендейла заработала 50 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает пятую позицию.

    18 апреля «Аризона» дома завоевала победу над «Сент-Луисом» (3:2) и повысила свои шансы на плей-офф. Однако позже «Йотис» начали часто терять баллы.

    «Аризона» дважды крупно влетела «Миннесоте» (2:5; 1:4), а после победы над «Лос-Анджелесом» 25 апреля (4:0) она слилась «Сан-Хосе» (4:6; 2:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    В начале мая коллектив Рика Токкета успел провести три встречи, в двух из которых он проиграл. В паре матчей с «Вегасом» «Аризона» победила (0:3) и уступила «отбросам» (2:3 ОТ), после чего «койоты» не справились с «Кингз» у себя дома (2:3).

    «Лос-Анджелес»

    В нынешнем розыгрыше НХЛ калифорнийский клуб провел 50 поединков, в которых он набрал 46 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона «Кингз» поднялись на шестую строчку.

    С 13 по 29 апреля «Лос-Анджелес» семь раз подряд выступил на своем льду. Но в пяти встречах в «Стейплс Центре» подопечные Тодда Маклеллана проиграли.

  • НХЛ. Три очка Свечникова и две результативные передачи Малкина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 мая
  • Сегодня

    • Дважды «монархи» крупно влетели «Вегасу» (2:4; 2:6), после чего они снесли «Анахайм» (4:1). Затем «Лос-Анджелес» уступил «Миннесоте» (2:4) и «Аризоне» (0:4).

    Позже «Кингз» провели четыре встречи с «Дакс», в которых они дважды победили (4:1; 2:1), а свои победы разбавили поражениями (2:3; 2:6). В последнем матче «Лос-Анджелес» разобрался с «Аризоной» (3:2).

    Прогноз

    Победа «Аризоны» оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.03.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На своем льду команда Токкета проиграла четыре поединка из пяти последних. Да и плей-офф стремительно отдаляется от Глендейла.

    В грядущей встрече хозяевам не мешало бы собраться с силами, чтобы выдать достойную игру, которая станет последней на «Хила Ривер Арене» в текущем сезоне. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» с форой 0 за 1.66.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шварцман — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барти — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Надаль — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Брага — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 23:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Аризона» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 06.05.2021. Прогнозы на хоккей. «Койоты» смогут взять реванш у «Лос-Анджелеса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры