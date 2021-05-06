В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 6 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

В 50 играх регулярного сезона команда из Глендейла заработала 50 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает пятую позицию.

18 апреля «Аризона» дома завоевала победу над «Сент-Луисом» (3:2) и повысила свои шансы на плей-офф. Однако позже «Йотис» начали часто терять баллы.

«Аризона» дважды крупно влетела «Миннесоте» (2:5; 1:4), а после победы над «Лос-Анджелесом» 25 апреля (4:0) она слилась «Сан-Хосе» (4:6; 2:4).

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В начале мая коллектив Рика Токкета успел провести три встречи, в двух из которых он проиграл. В паре матчей с «Вегасом» «Аризона» победила (0:3) и уступила «отбросам» (2:3 ОТ), после чего «койоты» не справились с «Кингз» у себя дома (2:3).

«Лос-Анджелес»

В нынешнем розыгрыше НХЛ калифорнийский клуб провел 50 поединков, в которых он набрал 46 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона «Кингз» поднялись на шестую строчку.

С 13 по 29 апреля «Лос-Анджелес» семь раз подряд выступил на своем льду. Но в пяти встречах в «Стейплс Центре» подопечные Тодда Маклеллана проиграли.

Дважды «монархи» крупно влетели «Вегасу» (2:4; 2:6), после чего они снесли «Анахайм» (4:1). Затем «Лос-Анджелес» уступил «Миннесоте» (2:4) и «Аризоне» (0:4).

Позже «Кингз» провели четыре встречи с «Дакс», в которых они дважды победили (4:1; 2:1), а свои победы разбавили поражениями (2:3; 2:6). В последнем матче «Лос-Анджелес» разобрался с «Аризоной» (3:2).

Прогноз

Победа «Аризоны» оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.03.

На своем льду команда Токкета проиграла четыре поединка из пяти последних. Да и плей-офф стремительно отдаляется от Глендейла.

В грядущей встрече хозяевам не мешало бы собраться с силами, чтобы выдать достойную игру, которая станет последней на «Хила Ривер Арене» в текущем сезоне. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» с форой 0 за 1.66.