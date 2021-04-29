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    «Миннесота» продолжит победную серию в игре с «Сент-Луисом»?

    «Миннесота» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 29 апреля 2021 года

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    Кирилл Капризов и Кевин Фиала
    В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Апреля 2021 года
    Миннесота
  • НХЛ
    •  Миннесота 02:00 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.18
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Миннесота»

    Хоккейный клуб из Сент-Пола провел в чемпионате 47 матчей и заработал в них 65 очков. Благодаря этому, он замкнул тройку лидеров и обеспечил себе путевку в плей-офф.

    В недавних играх «Миннесота» набрала хорошую форму. А последние поражения в «регулярке» «дикари» пережили во встречах с «Сент-Луисом» (1:9; 2:3 ОТ).

    После неудачных выступлений в «Энтерпрайз-центре» команда Дина Эвансона одержала семь побед подряд. И началась эта серия с разгрома в дуэли с «Аризоной» (5:2).

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    Затем на своем льду «Миннесота» разобралась с «Сан-Хосе» (3:2; 5:2), а позже в Финиксе одержала верх над «Аризоной» (5:2; 4:1). В последних играх «Минни» прихлопнула «Лос-Анджелес» (4:2) и «Сан-Хосе» (6:3).

    «Сент-Луис»

    Команда из Миссури провела в регулярном сезоне 46 поединков и заработала за все это время 65 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона она вернулась на четвертую позицию.

    8 апреля «Сент-Луис» дома разобрался с «Вегасом» (3:1). Этой победой «музыканты» прервали полосу из семи поражений. После матча с «отбросами» «ноты» успели дважды прибить «Миннесоту» (9:1; 3:2 ОТ).

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    • Но позже подопечные Крэйга Беруби пережили три неудачи. Команда оказалась слабее «Колорадо» (3:4), после чего она уступила «Аризоне» (2:3) и снова не справилась с «Эвс» (2:4).

    В двух следующих поединках «Сент-Луис» также встретился с «Колорадо» на своем льду. В обоих матчах в «Энтерпрайз-центре» «музыканты» победили (5:3; 4:1).

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Сент-Луиса» — 2.86.

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    Несмотря на выход в плей-офф, команда Дина Эвансона не намерена раздавать очки нуждающимся, особенно «Сент-Луису», которому «Минни» влетела со счетом 1:9 в одном из последних матчей.

    Поэтому у себя дома хозяевам хотелось бы поквитаться с соперниками за былые поражения. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» в матче за 1.70.

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