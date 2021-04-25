В матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл МТС» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Виннипег» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Канадская команда из провинции Манитоба имеет в своем активе 57 баллов, добытых в 46 поединках. В турнирной таблице Северного дивизиона она находится на втором месте.

Апрельские выступления «Виннипег» начал с двух матчей против «Торонто». Однако в обоих встречах «бомбардировщики» потерпели неудачу (1:3; 1:2 Б).

А вот в трех следующих поединках ребята Пола Мориса были непобедимы. Они одержали верх над «Оттавой» (4:3) и дважды хлопнули «Монреаль» (4:2; 5:0).

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Позже «Виннипег» проиграл (2:4) и победил (3:2) «Оттаву», после чего «Джетс» раскатали «Торонто» (5:2). В парочке крайних матчей коллектив Мориса влетел «Эдмонтону» (0:3) и «Торонто» (3:5).

«Торонто»

Канадская команда из провинции Онтарио провела в регулярном чемпионате 47 матчей, в которых она заработала 63 балла. А в рейтинге Северного дивизиона она лидирует с отрывом в 6 очков.

13 апреля «Торонто» на чужом льду встретился с «Монреалем». Однако в «Белл Центре» «листочки» остались ни с чем (2:4). Этим поединком была прекращена серия из шести побед.

После дуэли с «Хабс» «Торонто» проиграл еще четыре встречи. Влетели ребята Шелдона Кифа «Калгари» (2:3 ОТ), «Виннипегу» (2:5) и «Ванкуверу» (2:3 ОТ; 3:6).

Прервать полосу неудач «Торонто» удалось лишь недавно. Это была игра, прошедшая в «Белл МТС», в которой «кабаны» разобрались с «Виннипегом» (5:3).

Прогноз

Победа «Виннипега» оценивается в 2.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Торонто» — 2.19.

Ребятам Пола Мориса явно не по себе после поражения от лидеров дивизиона, которые еще недавно страдали из-за плохих результатов.

Серьезно грядущая встреча ни на что не повлияет, однако «Джетс» хотели бы отомстить «Торонто», сыграв не только ярко впереди, по и укрепив оборону. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торонто» меньше 3.5 за 1.60.