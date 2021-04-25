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    «Виннипег» поквитается у себя дома с «Торонто»?

    «Виннипег» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Торонто»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Виннипег» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Белл МТС» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Виннипег» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Виннипег»

    Канадская команда из провинции Манитоба имеет в своем активе 57 баллов, добытых в 46 поединках. В турнирной таблице Северного дивизиона она находится на втором месте.

    Апрельские выступления «Виннипег» начал с двух матчей против «Торонто». Однако в обоих встречах «бомбардировщики» потерпели неудачу (1:3; 1:2 Б).

    А вот в трех следующих поединках ребята Пола Мориса были непобедимы. Они одержали верх над «Оттавой» (4:3) и дважды хлопнули «Монреаль» (4:2; 5:0).

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    Позже «Виннипег» проиграл (2:4) и победил (3:2) «Оттаву», после чего «Джетс» раскатали «Торонто» (5:2). В парочке крайних матчей коллектив Мориса влетел «Эдмонтону» (0:3) и «Торонто» (3:5).

    «Торонто»

    Канадская команда из провинции Онтарио провела в регулярном чемпионате 47 матчей, в которых она заработала 63 балла. А в рейтинге Северного дивизиона она лидирует с отрывом в 6 очков.

    13 апреля «Торонто» на чужом льду встретился с «Монреалем». Однако в «Белл Центре» «листочки» остались ни с чем (2:4). Этим поединком была прекращена серия из шести побед.

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    • После дуэли с «Хабс» «Торонто» проиграл еще четыре встречи. Влетели ребята Шелдона Кифа «Калгари» (2:3 ОТ), «Виннипегу» (2:5) и «Ванкуверу» (2:3 ОТ; 3:6).

    Прервать полосу неудач «Торонто» удалось лишь недавно. Это была игра, прошедшая в «Белл МТС», в которой «кабаны» разобрались с «Виннипегом» (5:3).

    Прогноз

    Победа «Виннипега» оценивается в 2.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Торонто» — 2.19.

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    Ребятам Пола Мориса явно не по себе после поражения от лидеров дивизиона, которые еще недавно страдали из-за плохих результатов.

    Серьезно грядущая встреча ни на что не повлияет, однако «Джетс» хотели бы отомстить «Торонто», сыграв не только ярко впереди, по и укрепив оборону. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торонто» меньше 3.5 за 1.60.

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