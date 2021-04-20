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    «Флорида» устроит гостям из Огайо «теплый» прием?

    «Флорида» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Коламбус»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет в «BB&T Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Флорида»

    Команда из Санрайза занимает сейчас второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 45 матчах «регулярки» она набрала 61 очко.

    5 апреля «Флорида» на своем льду второй раз кряду встретилась с «Коламбусом». В этой игре «коты» добыли крупную победу (3:0), благодаря чему они продлили серию без поражений до шести поединков.

    Но после удачных матчей с «Блю Джекетс» подопечные Джоэля Кенневилля трижды остались без набранных баллов. «Пантеры» слились «Каролине» (2:5; 0:3) и «Далласу» (1:4).

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    Но выпутаться из негативной полосы «Флориде» удалось 14 апреля, когда она взяла у «шерифов» реванш (3:2 ОТ). В двух последних матчах «пантеры» сразились с «Тампой». В дерби представителей одного штата «коты» проиграли (2:3 ОТ) и одержали победу (5:3).

    «Коламбус»

    Хоккейный клуб из Огайо имеет на своем счету всего 39 баллов, добытых в 46 матчах «регулярки». В турнирной таблице Центрального дивизиона он находится на седьмом месте.

    На данном этапе сезона «Коламбус» угодил в игровой кризис. В апреле команда провела девять встреч, а победить сумела лишь в одной.

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    • Текущий месяц начался с поражений в поединках против «Тампы-Бэй» (2:3) и «Флориды» (2:5; 0:3). А единственную победу «мундиры» одержали в дуэли с «Тампой» 7 числа (4:2).

    Затем была еще одна встреча с «молниями», в которой коллектив Джона Тортореллы уступил (4:6). В следующих матчах «Коламбус» проиграл «Чикаго» (3:4; 3:4 ОТ) и «Далласу» (1:4; 1:5).

    Прогноз

    Победа «Флориды» оценивается в 1.96, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Коламбуса» — 3.34.

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    Недавние печальные результаты сделали «Блю Джекетс» самым пропускающим клубов Центрального дивизиона. В его сетке побывало уже 154 шайбы.

    «Коламбус» проиграл пять последних матчей, получив в собственные ворота минимум 3 гола в каждом. С таким соперником коллектив Джоэля Кенневилля должен дома разбираться без трудностей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 1.73.

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