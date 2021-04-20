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    Какой результативности ждать от игры в Финиксе?

    «Аризона» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Миннесота»
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    Джейкоб Чичран
    В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.90
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Аризона»

    Хоккейный клуб из Глендейла в 45 поединках регулярного чемпионата сумел заработать 45 очков. На данный момент он занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона.

    После сокрушительного разгрома в игре с «Колорадо» 1 апреля «Аризона» провела серию из трех матчей без осечек, в ходе которой она победила «Анахайм» (4:2; 3:2 ОТ) и «Лос-Анджелес» (5:2).

    Но с 8 по 14 апреля «койоты» пережили отрезок из пяти поражений в основное время. Начался он со второй стыковой игры против «Лос-Анджелеса» (3:4).

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    Далее подопечные Рика Токкета влетели «Вегасу» (4:7; 0:1), «Колорадо» (2:4) и «Миннесоте» (2:5). В последней же встрече «Аризона» на своем льду разобралась с «Сент-Луисом» (3:2).

    «Миннесота»

    На данном этапе сезона команда из Сент-Пола успела провести 43 встречи, в которых она набрала 57 очков. В зачете Западного дивизиона «Минни» занимает третье место.

    После двух неудачных поединков с «Сан-Хосе» 30 марта (3:4 Б) и 1 апреля (2:4) «Миннесота» пару раз обыграла «Вегас» на «Т-Мобайл Арене» (3:2 Б; 2:1).

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    • Затем подопечные Дина Эвансона слились «Колорадо» (4:5) и раскатали «Эвс» во второй игре (8:3). Позже «дикари» пережили крупное поражение во встрече с «Сент-Луисом» (1:9).

    А еще одна игра с «музыкантами» закончилась более мягкой потерей очков (2:3 ОТ). В двух последних поединках «Миннесота» разобралась с «Сан-Хосе» (3:2; 5:2).

    Прогноз

    Победа «Аризоны» оценивается в 2.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Миннесоты» — 2.26.

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    В последнем матче «койоты» добыли важную победу над прямым конкурентом за четвертое место в дивизионе. Теперь «Аризона» опережает «Сент-Луис» на 1 балл, но у «Блюз» имеется два поединка в запасе.

    Очевидно, что «Йотис» намерены биться за каждое очко с любым соперником, поэтому в дуэли с одной из самых результативных команд «Запада» «псы» проведут «верховой» поединок. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.68.

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