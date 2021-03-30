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    Получится ли поездка в Сан-Хосе продуктивной для «Миннесоты»?

    «Сан-Хосе» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Миннесота»
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    Джоэль Эрикссон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет в «САП Центре» 30 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе»

    Калифорнийский клуб провел в регулярном первенстве 33 матча, в которых он набрал 30 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона этот коллектив находится на седьмой строчке.

    В восьми недавних встречах «Сан-Хосе» одержал всего пару побед. Однако перед этими победами «акулам» пришлось пережить четыре поражения кряду.

    Сперва «Шаркс» проиграли «Вегасу» (1:2; 4:5), а в других матчах коллектив Боба Бугнера влетел «Сент-Луису» (1:2 Б; 2:5). Те поединки, в которых «рыбы» взяли очки, прошли в «САП Центре» против «Лос-Анджелеса» (2:1; 4:2).

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    После матчей с «Кингз» «Сан-Хосе» дважды зарубился с «Аризоной» в Глендейле. Но в обоих встречах гости из Калифорнии остались ни с чем (2:5; 0:4).

    «Миннесота»

    Команда из Сент-Пола приняла участие в 32 поединках регулярного чемпионата. На данный момент она находится в тройке лидеров Западного дивизиона с 43 очками в копилке.

    Восемь из десяти недавних встреч «Миннесота» провела у себя дома. На своем льду «дикари» никому не уступили. С 9 по 17 марта хозяева хлопнули «Вегас» (2:0; 4:3) и «Аризону» (4:0; 4:1; 3:0).

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    • Затем команда Дина Эвансона отправилась в Денвер, где сразилась с «Колорадо» на «Болл Арене». В обоих гостевых поединках «Минни» потерпела крупные поражения (1:5; 0:6).

    После неудачного визита в другой штат «Миннесота» вернулась в «Эксел Энерджи Центр», где победила «Анахайм» (2:1; 3:2) и «Сент-Луис» (2:0).

    Прогноз

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 3.19, ничья — в 4.38, а на победу «Миннесоты» букмекеры дают коэффициент 2.06.

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    В 33 матчах «акулы» успели пропустить 115 голов. В дивизионе это один из худших показателей. Кроме того, в нападении команда сейчас также играет слабо.

    В дуэли с «дикарями» «Сан-Хосе» будет сложно рассчитывать на удачный исход, но борьбу гостям ребята Боба Бугнера навяжут. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.09.

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    Прогноз и ставка на матч «Сан-Хосе» — «Миннесота» 30.03.2021 в 05:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.09.
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