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    «Айлендерс» не отдадут очки «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 1.61) на хоккейный матч НХЛ 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Айлендерс»
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    Трэвис Зэйджак
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 14 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.35
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Нью-Джерси»

    Команда из Ньюарка сыграла в 23 матчах регулярного первенства. В них «Девилз» заработали 19 очков и расположились на седьмом месте в Восточном дивизионе.

    С 27 февраля по 6 марта «Нью-Джерси» проиграл в пяти поединках. Серия потерь стартовала для «Девс» с двух поражений от «Вашингтона» (2:5; 2:3).

    Затем команда Линди Раффа уступила как раз «Айлендерс» (1:2), после чего было два крупных поражения от «Рейнджерс» (1:6; 3:6). А 8 марта «дьяволы» наконец-то заработали очки, вырвав победу у «Бостона» (1:0).

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    Но после встречи с «медведями» «Нью-Джерси» взялся за старое. Ребята из Ньюарка уступили «Вашингтону» (4:5 ОТ) и проиграли «Айлендерс» (3:5).

    «Айлендерс»

    Коллектив с Бруклина в 27 поединках «регулярки» заработал 38 очков. Сейчас он является лидером Восточного дивизиона, опережая второй «Вашингтон» на 2 балла.

    Вот уже в течение семи матчей кряду «Айлендерс» только выигрывают. Более того, шесть встреч «островитяне» обернули в свою пользу в основное время.

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    • В первой игре команда Барри Троца хлопнула «Питтсбург» (2:0), после чего была победа над «Нью-Джерси» (2:1). Три следующих матча «Айлс» провели против «Баффало» и одолели соперника с одинаковым счетом — 5:2.

    После серии противостояний с «Себс» «Айлендерс» встретились с «Бостоном» и взяли верх (2:1 Б). А в недавнем матче нью-йоркский коллектив разобрался с «Нью-Джерси» (5:3).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» в предстоящем матче оценивается в 3.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Айлендерс» — 2.01.

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    В трех очных встречах из четырех в нынешнем сезоне победили «островитяне». В паре поединков они обеспечили себе перевес в 2+ шайбы.

    Сдавать первое место в игре с такого уровня соперником будет глупо и ребята Барри Троца это понимают, потому недооценки со стороны гостей быть не должно. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1.61.

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    Прогноз и ставка на матч «Нью-Джерси» — «Айлендерс» 14.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.61.
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