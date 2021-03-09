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    Хозяева в Челябинске реабилитируются за прошлое поражение?

    «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 1.76) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Салават Юлаев»
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    В матче 1/4 финала «Востока» «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Трактор Арене» 9 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 09 Марта 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Трактор»

    Первый матч между командами, прошедший 3 марта, остался за «трактористами». В этой игре гости из Челябинска реализовали 10.34% созданных моментов и добыли убедительную победу (3:1).

    Во втором поединке соперники пару раз обменялись заброшенными шайбами и перевели игру в овертайм, где «Трактор» сдался (2:3 ОТ).

    Ну а в их последней дуэли подопечные Анвара Гатиятулина потерпели разгромное поражение (0:4). В этой игре «медведи» смогли ударить в створ ворот соперников 19 раз, вот только никакого результата это не дало.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате челябинский клуб оказался на пятом месте в зачете Восточной конференции с 74 очками, добытыми в 60 поединках.

    «Салават Юлаев»

    В дебютной плей-офф встрече «юлаевцы» неожиданно уступили (1:3). Уфимская команда смогла нанести 39 бросков в створ ворот, но только 2.56% превратились в одно точное попадание.

    Реальную битву «Салават Юлаев» развернул во втором матче, где ему пришлось отыгрываться. Позже хозяева перевели встречу в дополнительное время, а Теему Хартикайнен забросил победную шайбу (3:2 ОТ).

    Далее соперники отправились в Челябинск. В гостях «юлаевцы» выдали мощную встречу, разгромив «Трактор» (4:0). В последнем матче уфимцы порадовали тренера высокой точностью (16%).

    В регулярном первенстве «Салават Юлаев» оказался четвертым в таблице Восточной конференции с 81 баллом, заработанным в 60 играх.

    Прогноз

    На победу «Трактора» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.63, на ничью — 3.94, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.45.

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    В предыдущей игре «Трактор» неожиданно для многих слился, получив полную сетку от «Салавата Юлаева». Теперь уфимцы впервые повели в серии.

    Разумеется, челябинскую команду такой расклад не устраивает. Но ей хватит сил, чтобы отомстить сопернику за унизительный разгром. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2 за 1.76.

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