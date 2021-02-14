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    «Вегас» подтвердит статус фаворита?

    «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч НХЛ 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Вегас»
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    Вильям Карлссон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Февраля 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 00:00 Вегас Вегас
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.05
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.95
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    «Сан-Хосе»

    Команда из Сан-Хосе, штат Калифорния, в турнирной таблице Западного дивизиона находится на седьмом месте. В 12 играх она заработала 11 очков.

    Все матчи в текущем сезоне НХЛ «Сан-Хосе» проводил в гостях. А в последних шести встречах «рыбы» четырежды проиграли.

    Пару раз подопечные Боба Бугнера крупно уступили «Колорадо» (3:7; 0:3), после чего «акулы» одержали верх над «Анахаймом» в серии буллитов (4:4, 2:0).

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    Но во второй игре с «утками» «Сан-Хосе» и сам уступил в послематчевых бросках (1:1, 1:2). Далее по буллитам «Шаркс» хлопнули «Лос-Анджелес» (3:3, 1:0). В другом матче против «Кингз» изумрудные горели крупно (2:6).

    «Вегас»

    Коллектив из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, в зачете Западного дивизиона поднялся на первую строчку. За 11 поединков он сумел заработать 17 баллов.

    Пять недавних матчей «Вегас» провел у себя дома. В первой игре упомянутого отрезка хозяева на «Т-Мобайл Арене» уступили «Сент-Луису» в серии буллитов (4:4, 1:2).

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    • В двух следующих встречах команда Питера Дебура зарубилась с «Лос-Анджелесом». Оба раза «отбросы» добыли победы в основное время (5:2; 4:3).

    Последним на сегодняшний день соперником «Вегаса» был «Анахайм». В первом матче ребята из Парадайса разобрались с «утками» (5:4), а во втором потерпели поражение (0:1).

    Прогноз

    На победу «Сан-Хосе» букмекеры предлагают поставить за 3.10, ничья оценивается в 4.78, а победа «Вегаса» — в 2.02.

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    Команда Дебура идет в «регулярке» неплохо, изредка позволяя себе осечки в матчах против более слабых коллективов.

    А вот «Сан-Хосе» в основном теряет очки и имеет худшую защиту в Западном дивизионе. В такой игре «отбросы» не должны уступать. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1.67.

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    «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз и ставка на матч 14.02.2021 в 00:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.67.
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