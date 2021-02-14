В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 00:00 мск. «Сан-Хосе» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Команда из Сан-Хосе, штат Калифорния, в турнирной таблице Западного дивизиона находится на седьмом месте. В 12 играх она заработала 11 очков.

Все матчи в текущем сезоне НХЛ «Сан-Хосе» проводил в гостях. А в последних шести встречах «рыбы» четырежды проиграли.

Пару раз подопечные Боба Бугнера крупно уступили «Колорадо» (3:7; 0:3), после чего «акулы» одержали верх над «Анахаймом» в серии буллитов (4:4, 2:0).

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Но во второй игре с «утками» «Сан-Хосе» и сам уступил в послематчевых бросках (1:1, 1:2). Далее по буллитам «Шаркс» хлопнули «Лос-Анджелес» (3:3, 1:0). В другом матче против «Кингз» изумрудные горели крупно (2:6).

«Вегас»

Коллектив из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, в зачете Западного дивизиона поднялся на первую строчку. За 11 поединков он сумел заработать 17 баллов.

Пять недавних матчей «Вегас» провел у себя дома. В первой игре упомянутого отрезка хозяева на «Т-Мобайл Арене» уступили «Сент-Луису» в серии буллитов (4:4, 1:2).

В двух следующих встречах команда Питера Дебура зарубилась с «Лос-Анджелесом». Оба раза «отбросы» добыли победы в основное время (5:2; 4:3).

Последним на сегодняшний день соперником «Вегаса» был «Анахайм». В первом матче ребята из Парадайса разобрались с «утками» (5:4), а во втором потерпели поражение (0:1).

Прогноз

На победу «Сан-Хосе» букмекеры предлагают поставить за 3.10, ничья оценивается в 4.78, а победа «Вегаса» — в 2.02.

Команда Дебура идет в «регулярке» неплохо, изредка позволяя себе осечки в матчах против более слабых коллективов.

А вот «Сан-Хосе» в основном теряет очки и имеет худшую защиту в Западном дивизионе. В такой игре «отбросы» не должны уступать. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1.67.