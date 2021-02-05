В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Арене Металлург» 5 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорский коллектив стал одним из шести клубов на «Востоке», который обеспечил себе выход в плей-офф. В 52 играх регулярного первенства он набрал 71 очко и занимает третье место.

Команда Ильи Воробьева находится в превосходной форме. Вот уже восемь поединков кряду «сталевары» только побеждают, делая это в основное время.

Начался беспроигрышный отрезок 11 января. Тогда «Металлург» Мг без проблем разобрался с «Динамо» Минск (4:2), после чего дома «лисы» победили «Салават Юлаев» (3:2), «Локомотив» (4:1) и «Динамо» Рига (5:3).

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Затем в разъездах «Металлург» Мг одержал верх над «Автомобилистом» (5:3), «Спартаком» (3:1) и «Йокеритом» (5:1). А в последнем матче «Магнитка» хлопнула «Барыс» (3:1).

«Ак Барс»

Казанский клуб одним из первых вышел в плей-офф. На данный момент он провел 53 поединка в «регулярке» и заработал 84 очка. В таблице «Востока» коллектив, разумеется, идет первым.

Недавно «Ак Барс» потерпел два поражения у себя дома. На «Татнефть-Арене» хозяева влетели «Динамо» Рига в овертайме (4:5) и «Локомотиву» по буллитам (3:3, 1:2).

После тех двух потерь подопечные Дмитрия Квартальнова приняли участие еще в четырех матчах, победив в каждом. Сперва в Екатеринбурге казанцы хлопнули «Автомобилист» (3:1).

Вернувшись домой, «Ак Барс» одержал верх над «Куньлунем» (3:1). А потом в гостях коллектив Квартальнова обыграл «Трактор» (3:2) и «Автомобилист» (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Ак Барса» — 2.33.

Оба клуба уже не имеют особой турнирной мотивации в регулярном сезоне. Однако они продолжают выигрывать матчи, улучшая собственную статистику.

В родных стенах «Магнитка» хотела бы увеличить серию без потерь, хлопнув лидера «Востока». Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг или ничья с коэффициентом 1.59.