В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Барыс Арене» 30 января. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанский клуб сыграл в 49 матчах сезона и получил 59 очков. В таблице Восточной конференции он находится на восьмом месте, опережая девятую «Сибирь» на 11 пунктов.

Сейчас «Барыс» выступает хорошо. В своих недавних шести встречах казахстанцы победили 5 раз. В родных стенах «снежные барсы» 17 января обыграли «Амур» (3:2).

После этого подопечные Юрия Михайлиса на выезде хлопнули «Йокерит» (4:1), «Динамо» Москва (2:0) и вырвали победу над «Витязем» в овертайме (5:4).

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Единственное в шести матчах поражение «Барыс» пережил 26 января. В тот день клуб из Нур-Султана уступил «Трактору» (2:3). А в последнем поединке команда Михайлиса раскатала «Нефтехимик» (4:1).

«Салават Юлаев»

Уфимцы в «регулярке» уже успели сыграть в 52 матчах, в ходе которых набрали 67 очков. В зачете Восточной конференции они расположены на четвертом месте.

С «Барысом» «Салават Юлаев» встречался 14 января. Тогда в Казахстане гости добыли крупную победу (6:3). Затем «юлаевцы» успели провести еще 5 матчей, в которых они дважды проиграли.

Сперва в Магнитогорске «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Металлурга» Мг (2:3), после чего была домашняя победа над «Северсталью» (4:2).

В следующем матче команда Томи Ламсы уступила «Трактору» в дополнительное время (1:2). А в двух недавних встречах уфимцы взяли верх над «Амуром» (2:1; 3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.91, на ничью — 4.20, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.11.

В 9 играх из 10 последних «Барыс» забивал соперникам минимум 2 шайбы. Так было и в 3 недавних очных встречах с «Салаватом» в Нур-Султане.

На этом этапе регулярного сезона команда Михайлиса находится в хорошей форме, поэтому ей вполне по силам справиться с гостями из Уфы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 1.60.