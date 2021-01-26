В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Уралец-Арене» 26 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы в 49 поединках заработали 59 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они находятся на пятом месте.

С 11 по 17 января «Автомобилист» выстрелил неплохой серией из четырех побед кряду в основное время. Началась она с удачной игры против «Йокерита» (2:0).

После поединка с «шутами» подопечные Билла Питерса взяли верх над «Спартаком» (1:0), а затем екатеринбуржцы хлопнули «Динамо» Рига (2:1) и «Авангард» (4:1).

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В своем следующем матче «Автомобилист» дома не справился со СКА (1:3). А в недавней игре команда Питерса была разгромлена «Северсталью» (3:6).

«Металлург» Мг

Ребята из Магнитогорска провели 48 матчей в «регулярке». В таблице Восточной конференции эта команда занимает третье место с 63 баллами в копилке.

Последний раз «Металлург» Мг терял очки 9 января. Это была гостевая встреча с «Авангардом». В Балашихе «сталевары» потерпели поражение от хозяев (2:4).

После поединка с «ястребами» коллектив Ильи Воробева провел четыре матча и добыл четыре победы. Выигрышная серия стартовала с дуэли с «Динамо» Минск (4:2).

Затем «Магнитка» трижды вышла на лед в родных стенах. У себя дома «лисы» хлопнули «Салават Юлаев» (3:2), «Локомотив» (4:1) и «Динамо» Рига (5:3).

Прогноз и ставка

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.92, а на победу «Металлурга» Мг — 2.60.

Две схожие команды идут в Восточной конференции практически одинаково. Но «Авто» в паре недавних матчей проиграл, пропустив суммарно 9 голов.

А «Магнитка» победила в четырех поединках кряду, вколачивая 3+ шайбы за 60 минут. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2 с коэффициентом 1.73.