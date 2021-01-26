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    «Магнитка» справится с обороной «Авто»?

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 26 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
    Максим Карпов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Уралец-Арене» 26 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Января 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы в 49 поединках заработали 59 очков. В турнирной таблице Восточной конференции они находятся на пятом месте.

    С 11 по 17 января «Автомобилист» выстрелил неплохой серией из четырех побед кряду в основное время. Началась она с удачной игры против «Йокерита» (2:0).

    После поединка с «шутами» подопечные Билла Питерса взяли верх над «Спартаком» (1:0), а затем екатеринбуржцы хлопнули «Динамо» Рига (2:1) и «Авангард» (4:1).

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    В своем следующем матче «Автомобилист» дома не справился со СКА (1:3). А в недавней игре команда Питерса была разгромлена «Северсталью» (3:6).

    «Металлург» Мг

    Ребята из Магнитогорска провели 48 матчей в «регулярке». В таблице Восточной конференции эта команда занимает третье место с 63 баллами в копилке.

    Последний раз «Металлург» Мг терял очки 9 января. Это была гостевая встреча с «Авангардом». В Балашихе «сталевары» потерпели поражение от хозяев (2:4).

    После поединка с «ястребами» коллектив Ильи Воробева провел четыре матча и добыл четыре победы. Выигрышная серия стартовала с дуэли с «Динамо» Минск (4:2).

    Затем «Магнитка» трижды вышла на лед в родных стенах. У себя дома «лисы» хлопнули «Салават Юлаев» (3:2), «Локомотив» (4:1) и «Динамо» Рига (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.92, а на победу «Металлурга» Мг — 2.60.

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    Две схожие команды идут в Восточной конференции практически одинаково. Но «Авто» в паре недавних матчей проиграл, пропустив суммарно 9 голов.

    А «Магнитка» победила в четырех поединках кряду, вколачивая 3+ шайбы за 60 минут. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2 с коэффициентом 1.73.

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