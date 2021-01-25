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    Сколько шайб «Даллас» забросит «Нэшвиллу»?

    «Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч НХЛ 25 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Нэшвилл»
    Джейми Бенн
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 25 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    Техасский клуб из-за карантина успел сыграть только в одном матче. Сходу команда заработала 2 балла. Пока в таблице Центрального дивизиона она идет последней, но свое «звезды» еще нагонят.

    Первая встреча прошла в родных стенах «Далласа». В «Американ Эйрлайнс Центре» «шерифы» принимали «Нэшвилл». Хозяева не были гостеприимными и забросили в рамку «хищников» целую пачку (7:0).

    После нулевого первого периода команда Рика Боунесса забила 5 голов. А в финальной двадцатиминутке еще пару раз нокаутировала соперников. Суммарно «Старз» нанесли 28 бросков, 25% из которых стали результативными.

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    В прошлом сезоне «Даллас» выиграл финал Западной конференции у «Вегаса» — 4:1 в серии, а в финале Кубка Стэнли «шерифы» уступили — 2:4 в серии.

    «Нэшвилл»

    Коллектив из Нэшвилла сыграл в новом сезоне четырежды. Во всех своих матчах «коты» заработали 4 балла и расположились на пятом месте в Центральном дивизионе.

    На старте «регулярки» «Нэшвилл» встретился с «Коламбусом». Оба матча «Предс» затащили уверенно. В первом «хищники» победили более скромно (3:1), а во втором уже разгромили соперников (5:2).

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    • Затем ребята Джона Хайнса сыграли дома с «Каролиной». В этом поединке «Смэшвилл» потерпел первое поражение в сезоне. «Предс» имели преимущество по броскам в створ (33:24), но хозяев подвела слабая реализация (6.06%).

    Через несколько дней «Нэшвилл» отправился в свой первый выезд в сезоне. Но этот гостевой матч «хищники» хотели бы быстрее забыть. В поединке против «Далласа» «коты» были раздавлены (0:7).

    Прогноз и ставка

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.32, а на победу «Нэшвилла» — 2.54.

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    Потери в составе, связанные с коронавирусом, никак не повлияли на продуктивность техасского клуба в их первой игре сезона.

    Коллектив Рика Боунесса вполне может повторить подобный перформанс. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Далласа» больше 2.5 с коэффициентом 1.83.

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