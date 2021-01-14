«Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 14 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Барыс Арене» 14 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанский клуб после 42 матчей имеет 49 баллов в активе. Сейчас эта команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и ближе подбирается к седьмому «Трактору».

В январе «Барыс» успел принять участие в четырех матчах. Три встречи «снежные барсы» провели в разъездах. Сейчас команда выглядит нестабильно, чередуя победы необязательными потерями.

Новый год начался для коллектива Юрия Михайлиса с двух поединков против «Амура». В первом казахстанцы оказались сильнее по буллитам (4:4, 3:2). А во второй встрече гости на «Платинум Арене» были разгромлены (1:5).

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Затем «Барыс» сыграл с «Автомобилистом» на «Уралец-Арене». В этом матче клуб из Нур-Султана одержал верх (3:2). А в первом домашнем поединке 2021-го команда Михайлиса уступила «Ак Барсу» (2:4).

«Салават Юлаев»

Уфимская команда ворвалась и закрепилась в тройке лидеров Восточной конференции. Сейчас на ее счету имеется 58 баллов, которые она завоевала в 46 поединках.

С 28 декабря по 10 января «Салавату Юлаеву» посчастливилось провести четыре встречи в родных стенах. В трех матчах уфимцы победили.

Сперва дома команда Томи Ламсы обыграла «Металлург» Мг (4:2). Затем она взяла верх над «Автомобилистом» в дополнительное время (1:0). А вот в дуэли с «Авангардом» было поражение в овертайме (5:6).

В следующем матче «Салават Юлаев» разнес «Ак Барс» (7:3), прервав победную серию казанцев (7:3), а в последнем поединке «юлаевцы» уже на выезде сотворили камбэк в игре с «Сибирью» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.51, на ничью — 3.96, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.45.

На своем льду «Барыс» часто любит сушить игру. Не всегда у казахстанцев это получается, но в семи поединках из десяти последних в Нур-Султане суммарный тотал не превышал показатель в 5 голов.

В матче с сильным «Салаватом» хозяева также будут вести себя осторожно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.67.