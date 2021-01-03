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    Увезет ли «Сибирь» победу из Нижнекамска?

    «Нефтехимик» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Сибирь»
    Николай Тимашов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Сибирь».
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    Минувший год для клуба из Нижнекамска оказался провальным. В новом розыгрыше КХЛ команда часто проигрывает, из-за чего в таблице Востока она идет последней.

    За 40 поединков регулярки «Нефтехимик» набрал всего 22 балла. Не так давно «нефтяники» пережили печальную серию из девяти поражений.

    Началась она с домашних потерь в играх с «Динамо» Минск (1:5), «Ак Барсом» (1:6) и «Куньлунем» (4:5). Затем на чужих аренах «волки» были слабее «Спартака» (2:4) и «Сочи» (2:4).

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    Продолжил «Нефтехимик» тонуть и в матчах с «Динамо» Москва (2:3), «Трактором» (2:3), «Автомобилистом» (0:3) и «Северсталью» (2:7). Но 30 декабря коллектив под руководством Александра Завьялова разбавил неудачи победой над «Динамо» Минск (5:4).

    «Сибирь»

    Команда, представляющая в КХЛ Новосибирск, в турнирной таблице Восточной конференции находится на девятом месте. В 41 матче регулярки она заработала 40 баллов.

    В самом начале прошлого месяца «Сибирь» дома добыла две победы. В одном из поединков она прихлопнула «Спартак» (2:0), а в другом — взяла верх над «Сочи» в овертайме (2:1).

    А с 6 по 13 декабря подопечные Николая Заварухина потерпели четыре поражения кряду. В этой проблемной серии «снеговики» влетели «Локо» в овертайме (3:4), «Витязю» (1:2), «Трактору» (0:2) и «Салавату Юлаеву» (0:2).

    Затем в Новосибирске хозяева победили «Амур» в основное время (3:2) и по буллитам (2:2, 2:1), уступили «Салавату Юлаеву» (1:3), а также одержали верх над «Барысом» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.38, на ничью — 4.30, а на победу «Сибири» — 1.90.

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    В последнем матче 2020-го нижнекамцы выиграли. Но проблемы «Нефтехимика» все же никуда не делись.

    А команда Николая Заварухина все еще имеет шансы на место в плей-офф, однако для этого ей нужно ждать потерь соперников и самим вытаскивать поединки с последними клубами конференции. Наши прогноз и ставка — победа «Сибири» с коэффициентом 1.90. 0

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