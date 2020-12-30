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    Закончат ли представители Минска текущий год победой?

    «Динамо» Минск — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Нефтехимик»
    Степан Фальковский
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Минск-Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 19:10 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Нефтехимик».
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2020 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда после 38 проведенных матчей в регулярке имеет 45 зачетных баллов в копилке. В рейтинге Западной конференции она опустилась на шестое место.

    Последние результаты «Динамо» Минск никак не могут устраивать тренерский штаб. В шести недавних встречах «зубры» победили всего дважды. Обе победы были добыты после часа игры.

    В ходе упомянутого отрезка подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели поражение от «Динамо» Москва (2:3), а также были разбиты «Ак Барсом» (2:7). В другом поединке белорусы смогли обыграть «Куньлунь» по буллитам (2:2, 2:1).

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    После передышки, связанной с Евротуром, «Динамо» Минск растоптал «Салават Юлаев» (3:8), а в следующей игре «зубры» уступили «Магнитке» (2:3). В своем последнем матче команда Вудкрофта хлопнула «Динамо» Рига в добавочном периоде (3:2).

    «Нефтехимик»

    Не так давно коллектив из Нижнекамска опустился на последнее место в таблице Восточной конференции. Сейчас на счету этой команды имеется всего 20 очков, добытых в 39 поединках.

    В декабре «Нефтехимик» успел принять участие в девяти встречах. Во всех матчах «волки» умудрились проиграть в основное время, пропуская минимум 3 шайбы в свою сетку.

    В начале месяца подопечные Вячеслава Буцаева в родных стенах уступили «Динамо» Минск (1:5), «Ак Барсу» (1:6) и «Куньлуню» (3:4). Затем на выезде нижнекамцы оказались слабее «Спартака» (2:4) и «Сочи» (2:4).

    Перед паузой на Евротур «нефтяники» влетели московскому «Динамо» (2:3). Не помог команде и небольшой отдых. После поединков сборных «Нефтехимик» проиграл «Трактору» (2:3), «Автомобилисту» (0:3) и «Северстали» (2:7).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 4.70, а на победу «Нефтехимика» — 4.02.

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    На данный момент «Нефтехимик» застрял в беспросветном игровом кризисе. Пока неясно, как команда будет выпутываться из этой катастрофы.

    Ну а у клуба из Минска появляется прекрасная возможность выиграть второй раз кряду и закончить год на позитиве. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск за 1.68. 0

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