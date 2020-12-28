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    Чем завершится выезд «Трактора» в Балашиху?

    «Авангард» — «Трактор». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Трактор»
    Алексей Бывальцев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на арене «Балашиха» 28 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Трактор».

    «Авангард»

    Хоккейный клуб, представляющий Омск, после 38 сыгранных матчей регулярки имеет 52 балла в копилке. В рейтинге Восточной конференции он находится на втором месте и отстает от лидеров на 12 очков.

    В последнее время «Авангард» немного затормозил. В семи недавних встречах «ястребы» потерпели 5 поражений. Одна из потерь случилась 6 декабря. В Череповце гости оказались слабее «Северстали» в серии буллитов (1:1, 1:2).

    Через пару дней после того выезда команда Боба Хартли в родных стенах хлопнула «Автомобилист» (3:1). Но в двух следующих матчах омичи были разбиты ЦСКА (1:4) и обыграны «Витязем» (3:4).

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    По завершении передышки, связанной с Евротуром, «Авангард» в Мытищах раскатал «Куньлунь» (5:1). А в следующих поединках «ястребы» уступили «Барысу» (1:3) и «Спартаку» в дополнительное время (2:3).

    «Трактор»

    На данном этапе регулярки команда из Челябинска находится на третьем месте в таблице Восточной конференции и отстает от «Авангарда» всего на 2 балла. В 40 матчах сезона «медвежата» насобирали 50 очков.

    Как и грядущий соперник из Омска, «Трактор» сейчас тоже частенько транжирит баллы, но все же побеждают челябинцы чаще. В трех встречах из пяти последних «танкисты» выиграли.

    В одном из этих матчей коллектив Анвара Гатиятулина спокойно разобрался с «Сибирью» у себя дома (2:0). А затем в родных стенах «трактористы» потерпели поражение от «Барыса» (2:4).

    Три следующих поединка «Трактор» провел в разъездах. В двух встречах «танкисты» взяли верх над «Автомобилистом» (3:2) и «Нефтехимиком» (3:2). А 26 декабря ребята Гатиятулина умудрились проиграть «Куньлуню» (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» в предстоящем поединке оценивается в 1.96, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Трактора» — 3.36.

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    Результаты последних матчей команды из Омска позволили «Трактору» подобраться к соперникам на расстояние в 2 балла. В Балашихе коллектив Гатиятулина, который на данный момент находится в хорошей форме, может замахнуться на победу.

    В последних шести матчах челябинцы забивали своим соперникам минимум 2 гола. На парочку шайб им должно хватить сил и в грядущей встрече. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 1.5 за 1.61. 0

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